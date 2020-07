‚Situace na palubě se zhoršila.‘ Loď Ocean Viking smí vyložit 180 zachráněných lidí na Sicílii

Italské úřady povolily lodi Ocean Viking, aby v sicilském přístavu Porto Empedocle vyložila 180 migrantů, které zachránila ve Středozemním moři. V neděli to podle agentury AFP oznámila nevládní organizace SOS Méditerranée, která plavidlo provozuje. Dodala, že loď by měla do přístavu dorazit v pondělí ráno.

Řím 20:51 5. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít