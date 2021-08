V Africe lidé dobře vědí, jak očkování pomáhá, u nás vymýšlíme ptákoviny, myslí si politický geograf

Světová zdravotnická organizace (WHO) má za to, že ve chvíli, kdy se v mnoha vyspělých zemích debatuje o třetí dávce očkování pro rizikové skupiny, by přednost měly dostat rozvojové země. Vyčkejme alespoň do konce září, apeluje šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus s tím, že tou dobou už může být naočkováno deset procent světové populace..

Praha 0:13 7. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít