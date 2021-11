‚Když vakcínu schválili, radovala jsem se.‘ Ve Spojených státech očkují dětí starších pěti let

Za první týden dostalo první dávku očkování proti covidu skoro tři sta tisíc Američanů ve věkové kategorii pět až jedenáct let. Program se rozeběhl poté, co americké úřady v nouzovém režimu schválily dětskou verzi vakcíny Pfizer a BioNTech. Z Američanů nad dvanáct let, pro které už je vakcína široce dostupná delší dobu, dostalo aspoň jednu dávku necelých osmdesát procent a regionálně se čísla velmi liší. Reportáž Fairfax 12:42 10. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tricia Volpeová, matka dětí, které se chystají na očkování | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Tabule před očkovacím centrem v okresu Fairfax na předměstí Washingtonu hlásí, že tohle je jedno z míst, kde – pouze po předchozím objednání – už očkují děti mezi 5 a 11 lety.

Právě takové můžeme vidět, jak si uvnitř za sklem vyhrnují rukávy a potom se svými rodiči vycházejí ven jako jedni z prvních očkovaných Američanů v této věkové kategorii.

Své dvě sedmileté děti nechala naočkovat Tara. „Jsme nadšení a cítíme velkou úlevu. Na tenhle den jsme hodně, hodně dlouho čekali. Zvlášť když v poslední době roste počet případů právě mezi dětmi. Chtěli jsme, aby byly děti co nejvíc chráněné. Ale také rodina, protože já i další členové máme poškozený imunitní systém, a chceme přispět i celé společnosti, aby se co nejvíc snížil počet případů,“ popsala motivaci.

Tabule před očkovacím centrem pro děti 5-11 let | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

O vakcíny pro děti mezi 5 a 11 lety je ve Washingtonu a okolí poměrně veliký zájem. První volné termíny jsou v tuto chvíli až za dva týdny, takže teď hned v prvních dnech po schválení vakcíny, nechávají očkovat své děti rodiče, kteří si na termín opravdu „počíhali“.

„Když spustili registraci, sedla jsem si k tomu v sedm ráno – a do půl hodiny byly termíny pryč. Vybrala jsem schválně termín před víkendem, kdyby se děti necítily dobře. Čekala jsem, až bude konečně vakcína pro mladší děti dostupná a chtěla to pak udělat hned. Manžel byl součástí covid týmu v Pentagonu, takže informací máme dost. Vůbec jsem nepochybovala, mé dvě starší ze čtyř dětí už vakcínu také mají, sama jsem plně očkovaná a vakcínám velmi důvěřuji,“ sdělila Tricia Volpeová.

Tricia z okresu Fairfax ve Virginii jde se svou osmiletou dcerou a desetiletým synem na první dávku očkování proti covidu v pátek.

„Vždycky s nimi o takových věcech mluvím, chci znát jejich názor, i když konečné rozhodnutí dělám já. Oba jsou nadšení. Hlavně desetiletý syn má z covidu strach. Osmiletá dcera se bojí jehel, ale její motivace je, abychom byli připravení na Vánoce. Chráníme prarodiče, nevídáme se s nimi pořádně, a teď když budou všichni očkovaní, tak se na svátky sejdeme. Taky za dětmi bude moct chodit víc kamarádů, doteď si doma bez roušek hrály jen s dětmi z jedné další rodiny, se kterou si důvěřujeme. Takže se těšíme, a když vakcínu pro děti schválili, radovala jsem se a nemohla se dočkat,“ popsala.

Někteří další rodiče, i když své děti také chtějí nechat neočkovat, zatím vyčkávají a pozorují.

„U nás to není ani tak otázka, jestli ano, nebo ne, ale spíš přemýšlíme kdy a vzhledem k tomu, že ta očkovací kampaň pro děti od 5 do 11 se spustila teprve nedávno, tak chceme ještě pár dní, možná týdnů počkat, jak to bude vypadat, jaká bude reakce. Abychom to mohli co nejlépe naplánovat, kdy tu dávku dáme,“ říká otec dcer ve věku šesti a devíti let Zdeněk Štěpka z Bethesda v Marylandu.