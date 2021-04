V USA mají vakcín víc než zájemců. K očkování se snaží povzbudit skupiny, co stále váhají

Už skoro polovina všech Američanů, pro které jsou současné vakcíny proti covidu určené, dostala aspoň jednu dávku. Zároveň nejpozději v pondělí budou mít nárok zarezervovat si termín pro očkování všichni obyvatelé Spojených států nad 16 let. Země tak vstupuje do fáze, kdy vakcína přestává být nedostatkovým zbožím. Hlavní snahou americké vlády teď bude naopak zajistit vakcínám odbyt u lidí, kteří zatím s očkováním váhají. Od stálého zpravodaje Washington 9:51 18. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Už skoro polovina všech Američanů, pro které jsou současné vakcíny proti covidu určené, dostala aspoň jednu dávku (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V posledních dnech mají američtí lékařští odborníci práci hlavně s vysvětlováním, proč zatím přerušili očkování jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson, a zároveň tím nezvýšit nechuť k očkování.

Obecně mají americké úřady nejvíce práce v komunitách etnických menšin. Mezi Afroameričany či Hispánci patří proočkovanost k nejnižším. Kritizovaný je systém distribuce a aplikace vakcín, ale roli hraje i nedůvěra hlavně černošských Američanů k systému, který je v minulosti zneužíval a experimentoval s nimi doslova jako s pokusnými králíky.

„První průzkumy nám loni ukazovaly, že stále víc Afroameričanů by vakcínu proti covidu odmítlo,“ popisuje pro Radiožurnál Eliseo Pérez-Stable, ředitel odboru pro minority amerického Národního institutu zdraví.

„Naštěstí se podařilo mobilizovat černošské lékaře, duchovní i další lídry. Uspořádat s nimi virtuální debaty o problematice covidu a vakcín, které sledovaly desetitisíce lidí. V řádu měsíců díky tomu přijatelnost vakcíny mezi Afroameričany stoupla, ze čtyřiceti už je to šedesát procent. Potřebujeme ten trend udržet.“

Další skupinou, která hodně pochybuje a váhá, co se týče očkování proti covidu, jsou ve Spojených státech bělošští venkovští konzervativci.

Boj proti dezinformacím

Na jihozápadě země nebo na Floridě, v oblastech se silnými hispánskými komunitami, zase hraje důležitou roli jazyk. Informační kampaň a vyvracení dezinformací tam vládní i místní úřady musejí vést důsledně i ve španělštině.

Co se ale týče podstaty dezinformací o vakcínách, ty jsou podle Péreze všude stejné. „Takové jako ‚vpíchnou do mě mikročip‘, ‚budu z toho neplodná‘ nebo ‚onemocním z toho‘. Receptem, jak to vyvracet, je podle mě velmi jasný a jednoduchý jazyk,“ věří.

„Spoléháme v tom na ty, komu lidé důvěřují, a to jsou lokální odborníci. Dezinformační kampaň spojená s covidem je neuvěřitelná. Každý si vždycky myslí, že je potřeba získat nějakou celebritu, co bude vakcínu propagovat. Ne, nejlepší je lékař, sestra, duchovní nebo jiný místní lídr. Víme, že tohle funguje.“

Plně očkovaných je přes 80 milionů Američanů, tedy necelá třetina těch, pro které už byla vakcína nouzově schválena. Zároveň odpor k očkování podle průzkumů neustále klesá. Přesto už teď některá hlavně venkovská očkovací místa mají víc vakcín než zájemců.