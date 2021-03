‚Lovci vakcín‘ tráví dvě hodiny denně u registrací na očkování. Pomáhají druhým sehnat termín

Spojené státy patří k nejúspěšnějším zemím na světě, co se týče rychlosti očkování proti covidu. Prezident Joe Biden slibuje, že od 1. května si bude moci termín zamluvit už kdokoli nad 16 let. Neznamená to ale, že by se momentálně dostal k vakcíně jednoduše každý, kdo patří do prioritních skupin. Pro Američany, kterým se nedaří přeprat systém, vznikají specializované facebookové skupiny s tipy, radami i dobrovolníky ochotnými pomoci. Bethesda (Maryland) 7:05 20. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kdo jsou lovci vakcín? Ilustrační foto | Foto: Lucy Nicholson | Zdroj: Reuters

Dominique Rychliková už přímo termín očkování zajistila nebo s tím poradila stovkám lidí. Občas si nařizuje budík na 50 minut po půlnoci nebo šestou ráno – podle toho, kdy obvykle vakcinační místa vypisují nové, volné termíny očkování.

Kdo jsou lovci vakcín? Poslechněte si reportáž s jednou z nich

Vychází z informací a tipů, které se sbíhají ve facebookové skupině Maryland Vaccine Hunters. Ta má už přes 70 tisíc členů a sdružuje tedy víc než jedno procento z celé populace Marylandu.

Lovci vakcín tam sdílejí a čerpají novinky o tom, kde v jejich státě jsou zrovna volné termíny, jak se k nim propracovat či který druh vakcíny kde aplikují.

„Dřív, když byly vakcíny méně dostupné, jsem trávila až dvě hodiny denně tím, že jsem lidem zajišťovala termíny očkování. Teď už je to méně než hodina, protože už se orientuju v systému,“ říká Dominique z předměstí Washingtonu Radiožurnálu.

„Je velmi naplňující, že můžu pomáhat chránit zdraví a životy. Lidi už mě sami oslovují. Pomohla jsem třeba kamarádce registrovat manžela, který patří do prioritní skupiny podle věku, a jejich invalidní dceru. Nebo rodině s dvěma osmdesátníky. Cítila jsem, že pomáhám zvládnout systém a ulehčit situaci těm, co by jinak čekali a čekali.“

Lovkyně vakcín Dominique Rychliková | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Splácí tak ochotu jiných, kteří na začátku pomohli zajistit termín pro její příbuzné a skupinu lovců vakcín jí představili. Ona sama jela za svou první dávkou dvě a půl hodiny do federálního zařízení, protože podmínky pro očkování zatím splňuje jen podle federálních pravidel.

Rozdílný přístup

Státy i okresy si prioritní skupiny a tempo zpřístupňování vakcín ve svých zařízeních mohou upravit podle sebe. A i když je tendence systém více centralizovat, očkovací centra - od těch velkokapacitních až po jednotlivé lékárny či samoobsluhy - často vypisují volné termíny samostatně.

Tím se nabízí hodně cest, jak se k očkování propracovat, ale také vzniká velký zmatek.

„Pro mnoho lidí, kteří mají zaměstnání, co jim neumožňuje být v určitý čas u internetu nebo u telefonu, je stále náročné termín očkování sehnat. Velkou překážkou je také to, že dost lidí pořád neví, jak na to. Proto jsem ráda, že můžu pomoct – jako lidem z naší místní samoobsluhy. Nebo jen sdílet informace na sousedských aplikacích. Jinak si myslím, že pokud už na to máte nárok a víte, jak na to nebo máte někoho, kdo vám s tím pomůže, k vakcíně už se dostanete,“ pokračuje Američanka s polskými předky.

Se zlepšující se očkovací kapacitou Spojených států je shánění vakcíny týden od týdne snadnější, všímá si. Některé státy či oblasti už vyhlašují možnost registrace termínu pro všechny dospělé.

Pravidla pro lov

Facebooková skupina marylandských lovců vakcín výslovně zakazuje pokusy registrovat lidi, kteří ještě nemají na očkování nárok, případně se získanými termíny kupčit. I takové stránky v Americe vznikly. Nebo aplikace, která oficiálně propojuje vakcinační místa s lidmi v okolí. Ti jsou připraveni okamžitě vyrazit nechat se očkovat látkou, která ten den zbyla a musela by se vyhodit.

Žízeň po očkování je ve Spojených státech stále velká, ale na konci března úřady slibují současné tempo dodávek ještě zvýšit.

„Vidím to teď mnohem nadějněji. Někdo mi nedávno řekl, že zním, jako když mám závrať. Odpověděla jsem, že mám. Je pěkné počasí, vakcíny jsou tady, je pro mě snadnější je lidem zarezervovat, víc a víc lidí kolem mě už má první dávku. Je to nadějnější a cítím, že opravdu začínáme obracet list. Jsem tím nadšená. Podle mě teď máme i skutečné lídry na národní úrovni, kteří naslouchají vědě a vysílají konzistentní informace, a to mi taky dodává hodně naděje,“ myslí si lovkyně vakcín z amerického Marylandu.