‚Facka Evropské unii.‘ Orbánovi se nelíbí průtahy se schvalováním vakcíny proti koronaviru

Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek ve veřejnoprávním rozhlase kritizoval Evropskou unii, že na rozdíl od Británie ještě nezaregistrovala vakcínu proti covidu-19. Agentura DPA napsala, že Orbán, který na EU často útočí, si našel nový cíl. Budapešť 13:07 4. prosince 2020

„Kdo vystoupil (z EU), jde vlastní cestou, hledá vlastní řešení, může zdraví a životy svých občanů chránit rychleji než my, kdo jsme (v EU) zůstali,“ řekl Orbán.

Britská léková agentura MHRA ve středu jako první na světě schválila pro nouzové použití vakcínu firem Pfizer a Biontech. Orbán to podle DPA označil za „facku“ Evropské unii.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) chce zkoumání žádosti firem Pfizer a BioNTech o podmínečnou registraci jejich vakcíny dokončit nejpozději do 29. prosince. S rozhodnutím pak musí souhlasit ještě Evropská komise, která tak chce udělat do tří dnů poté, co získá doporučení od EMA.

Maďarská vláda uvažuje i o použití ruské vakcíny Sputnik V, kterou ruské úřady schválily letos v létě. Vůči této vakcíně ale zaznívají i výhrady.

Maďarský konzervativní premiér Orbán už léta vede spory s Evropskou komisí, která ho obviňuje z podkopávání principů demokracie a právního státu v jeho zemi.

Nyní maďarská vláda spolu s polskou blokuje přijetí unijního víceletého rozpočtu a fondu na podporu ekonomik zasažených krizí vyvolanou pandemií covidu-19. Vadí jim, že výplata unijních peněz má být podmíněna dodržováním pravidel vlády práva.