USA chtějí naočkovat všechny dospělé Američany do konce července. Nakoupily dalších 200 milionů vakcín

Spojené státy nakoupily dalších 200 milionů očkovacích látek proti covidu-19 ve snaze naočkovat prakticky všechny dospělé Američany do konce července. Oznámil to podle tiskových agentur prezident Joe Biden. „Jsme na cestě k tomu, abychom měli dostatečnou zásobu (vakcín) pro 300 milionů Američanů do konce července,“ řekl Biden.

