Tempo očkování v USA spadlo na nové minimum. V řadě států navíc přibývá hospitalizací

Kvůli variantě delta posiluje pandemie covidu-19 v USA, vícero států hlásí nejvyšší přírůstky ve statistikách nákaz za několik měsíců a stoupají i počty hospitalizovaných s koronavirem. Očkovací kampaň v USA minulý týden dál zpomalovala a o víkendu průměrný počet nově vykázaných dávek spadl skoro na 500 000 na den. Washington 20:32 13. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti covidu-19 v USA | Foto: Lucy Nicholson | Zdroj: Reuters

Nejméně jsou před covidem chráněni lidé v tradičně republikánských oblastech na jihu a západě země, zároveň přibývá příklady protivakcinační rétoriky od představitelů Republikánské strany a jejích spojenců v médiích.

Dosavadní vývoj v USA je dokladem účinnosti schválených očkovacích látek. Nejvíce nákaz na počet obyvatel v pondělí podle tabulky deníku The New York Times hlásil stát Arkansas, kde je plně naočkovaných asi 35 procent obyvatel.

Na opačném konci žebříčku byly Iowa, Jižní Dakota, Maine a Maryland, kde je podíl plně naočkovaných o deset a více procentních bodů vyšší. Vermont, který má se 66 procenty očkovaných nejvýkonnější vakcinační kampaň ze všech amerických států, je zároveň státem s nejnižším počtem hospitalizací na obyvatele.

Kromě zmíněného Arkansasu zažívají výrazný denní nárůst počtů infekcí také v Nevadě, Louisianě, Missouri nebo v Utahu. Třímilionová Nevada v pondělí oznámila 1673 nových infekcí, což je nejvyšší denní součet od konce ledna. Podobný rekord zaznamenala Louisiana s bezmála 2400 novými případy nákazy koronavirem.

Obsazená nemocniční lůžka

A roste také vytíženost nemocnic. Nejvážnější se situace zdá být ve státě Missouri, kde od začátku června počet nemocničních lůžek obsazených pacienty s covidem-19 stoupl z asi 700 na více než 1200. Město Independence, které je součástí metropolitní oblasti kolem Kansas City, kvůli tomu v pátek vydalo varovné prohlášení, informoval zpravodajský web Axios.

Ještě výrazněji v posledních dnech bilance hospitalizací roste v Nevadě, nemocnice se plní také na Floridě, kde o víkendu zdravotníci pečovali o skoro 3000 lidí s koronavirem.

Zvýšené přírůstky infekcí hlásí většina amerických států, v New Yorku, Kalifornii nebo Texasu jsou ale zatím čísla relativně nízká. V celých USA v pondělí přibylo zhruba 32 000 nahlášených nákaz, čímž se podle The New York Times sedmidenní průměr poprvé od začátku června dostal nad 20 000 případů na den.

Data amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ukazují, že tzv. mutaci alfa nyní v USA v pozici dominantní varianty koronaviru vystřídala delta, dříve označovaná jako „indická“.

Zpomalení vakcinace

Podle televize CBS News zároveň více než 99 procent nově nakažených tvoří lidé, kteří se ještě nenechali očkovat. Vládní experti dodávají, že úmrtím na covid-19 se v zemi dá předcházet a že nadále potkávají prakticky výhradně nenaočkované obyvatele.

Očkování je nyní v USA podobně jako v Evropě hlavní zbraní v boji proti pandemii, neboť plošná omezení na úrovni jednotlivých států během jara a začátku léta v podstatě zmizela.

Po naočkování více než poloviny obyvatel alespoň jednou dávkou ale vakcinační kampaň vázne. V neděli se její tempo znovu dostalo na nejnižší úroveň od ledna, načež v pondělí týdenní průměr zase mírně vzrostl na hodnotu 570 000 dávek na den.

Alespoň částečně už bylo naočkováno 55,5 procenta obyvatel USA, mezi výsledky jednotlivých států jsou ale značné rozdíly. Obecně platí, že státy, kde dominují voliči Demokratické strany, jsou na tom lépe než bašty republikánů.

Republikánští odpůrci

Průzkumy dlouhodobě ukazují, že příznivci Republikánské strany jsou vakcinaci výrazně méně naklonění než demokraté.

Republikánští politici v čele s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem od začátku pandemie hrozbu covidu-19 zlehčovali a například Trump se proti tomuto onemocnění nechal očkovat, aniž by o tom informoval veřejnost. Jiní zpochybňují přínos vakcín a bouří se proti některým snahám očkovací kampaň podpořit.

Když minulý týden demokratický prezident Joe Biden v projevu mluvil o tom, že v rámci vakcinačního úsilí je třeba „doslova klepat lidem na dveře“, zvedla se mezi republikány vlna odporu. „Co přijde pak? Budou vám klepat na dveře, aby zjistili, jestli vlastníte zbraň?“ uvedl na twitteru kongresman Jim Jordan.

Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová si podle agentury AP při reakci nebrala servítky. „Neschopnost poskytovat přesné informace o veřejném zdraví, včetně (těch o) účinnosti vakcín a jejich dostupnosti pro lidi napříč touto zemí... doslova zabíjí lidi,“ vzkázala kritikům vládní strategie.

Deník NYT si zase všímal antivakcinační rétoriky v pořadech dvou hvězd televize Fox News: Tuckera Carlsona a Laury Ingrahamové. „Carlson, Ingrahamová a hosté v jejich pořadech ve vysílání řekli, že vakcíny by mohly být nebezpečné, že lidé je odmítají oprávněně a že státní orgány překračují meze ve snaze je zpřístupnit,“ shrnuje článek.