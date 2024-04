Od léků po čokoládové croissanty. Izraelci na hranicích Gazy blokují různé výrobky

Izraelští činitelé provádějící kontroly na hranicích Pásma Gazy od začátku války alespoň jednou zablokovali dodávky desítek různých výrobků. Jedná se například o léky, spacáky, ale také čokoládové croissanty. The Washington Post se na restrikce ptal 25 zdrojů včetně humanitárních organizací a států poskytující pomoc. Zjištění svědčí o nepředvídatelném systému a pomalém tempu inspekcí. Gaza 12:37 15. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Člověk by čekal, že po pěti a půl měsících takové krize budou zavedené systémy trochu více předvídatelné a ustálené." | Foto: Israel Defense Forces | Zdroj: Reuters

„Myslím, že to je bezprecedentní,“ řekla o restrikcích Shaina Lowová, mluvčí operací Norské rady pro uprchlíky na palestinských územích. „S něčím takovým se humanitární organizace nikdy nemusely potýkat,“ dodala.

Izrael čelí kritice humanitárních pracovníků již delší dobu a i mnozí spojenci na něj tlačí, aby pomohl zvýšit dodávky jídla, vody a dalšího životně důležitého materiálu do Gazy. Mezinárodní tlak narostl poté, co izraelské údery na začátku měsíce zabily sedm pracovníků doručujících potraviny. Izrael poté ohlásil otevření nových hraničních přechodů. Zároveň odmítá, že by dodávky pomoci omezoval.

Lidé oslovení The Washington Post ovšem jmenovali čtyři desítky druhů výrobků, které podle nich Izraelci za šest měsíců války alespoň jednou na hranicích zablokovali. Na seznamu je různý zdravotnický materiál včetně anestetik, berlí, souprav pro matky s novorozenci a chirurgických pomůcek. Zahrnuje i položky spojené s provizorním ubytováním, jako jsou spacáky a tyče ke stanům. Americký deník dále uvádí filtry na vodu, generátory a také hračky.

Dodávky jídla, vody a přikrývek nevyžadují povolení. Nejmenovaný americký činitel, který nedávno navštívil hraniční přechod Rafáh, ovšem popsal, že se setkal s humanitárními pracovníky frustrovanými po odmítnutí několika položek včetně palety s čokoládovými croissanty. Ta zřejmě neprošla proto, že ji Izraelci považovali za luxusní zboží nevhodné pro lidi ve válečné zóně, dodal stejný zdroj.

Podle lidí, kteří situaci popisovali pro The Washington Post, jsou některé položky v jednom případě odmítnuty a jindy inspekcí projdou. Dodávky pomoci kromě toho zpomaluje omezená kapacita skenovacích zařízení a pracovní doba kontrolních stanovišť, řekl Jamie McGoldrick, který dohlíží na humanitární operace OSN v Gaze.

„Člověk by čekal, že po pěti a půl měsících takové krize budou zavedené systémy trochu více předvídatelné a ustálené. Ve skutečnosti to tak není. A proto máme problémy,“ řekl.

Izraelský úřad COGAT, který má tyto operace na starosti, uvedl, že po bezpečnostní inspekci většina dodávek pomoci do Gazy prochází, a během války připsal vinu za průtahy OSN.

Podle agentury se do bojové zóny od vypuknutí války dostalo 22 205 kamionů s humanitární pomocí, což vychází v průměru asi na 120 kamionů denně. Před válkou, kterou 7. října spustil Hamás útokem na Izrael, proudilo do Pásma Gazy 500 kamionů s pomocí za den.

Izrael už tehdy blokoval dodávky mnohých výrobků na palestinské území v souvislosti s působením Hamásu, který Gazu kontroloval uplynulých více než 15 let. Po vypuknutí války se humanitární krize v oblasti postupně zhoršovala a sever Pásma podle některých expertů již postihl hladomor. Statisíce obyvatel hladoví a několik desítek dětí už podle úřadů OSN zemřelo kvůli podvýživě.