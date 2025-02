Od nadějí na dohodu po nesnědené saláty. Přečtěte si, jak se vyostřila schůzka Trumpa se Zelenským

Americký prezident Donald Trump v pátek uvítal ukrajinskou hlavu státu Volodymyra Zelenského v Bílém domě k jednání, jenž mělo vést k uzavření dohody o ekonomické spolupráci. Rozhovory skončily po necelé hodině roztržkou. Zelenskyj zpochybnil slova amerického viceprezidenta J. D. Vance o diplomatickém ukončení války, načež se oba prezidenti i viceprezident začali vzájemně překřikovat a zástupci USA obvinili Zelenského z neuctivosti. Washington 22:46 28. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump s Vancem v závěru jednání Zelenského obvinili, že je neuctivý | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Trump v úvodu schůzky mluvil o „velmi spravedlivé dohodě“, kterou měly obě země uzavřít. Řekl, že se těší, až se Spojené státy dostanou na Ukrajinu a budou „těžit, těžit a těžit“. Zároveň zmínil své rozhovory s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. „Pokusíme se tohle uzavřít. To je něco, co chcete vy (Zelenskyj) a co chce i on (Putin). Musíme dojednat dohodu.“

V průběhu jednání několikrát kritizoval předchozí administrativu Joea Bidena za to, že s Ruskem nejednala. „Nejednali s nikým, jenom umožnili, aby tohle pokračovalo.“

Zelenskyj vyjádřil naději, že se podaří pro Ukrajinu dojednat bezpečnostní záruky. „Počítám, že z vaší silné pozice půjde Putina zastavit,“ prohlásil směrem k Trumpovi. Putina označil za zabijáka a řekl, že doufá, že se ho podaří „vrátit tam, kde byl na začátku války“.

„Víme, že Evropa je připravena, ale bez Spojených států nebude tak silná, jak potřebujeme,“ zdůraznil ukrajinský prezident. Zmínil také svůj cíl navrátit ukrajinské děti, které byly uneseny do Ruska. Svému americkému protějšku ukázal také fotky zajatců Ruska, aby mu ilustrovat, jak se zajatci agresorský stát zachází.

Trump se pochvalně vyjádřil o nerostných surovinách, které by měly USA získat v rámci dohody s napadenou zemí.

‚Čau Vladimire‘

Zelenskyj zdůraznil, že zcela klíčové je, jestli dokáže zastavit Putina. „Vždy je potřeba dělat kompromisy. Bez kompromisů nevznikají žádné dohody,“ prohlásila americká hlava státu směrem k Zelenskému.

„Všichni mluví jen o bezpečnosti, ale napřed musíme mít dohodu,“ vyzdvihl také opakovaně americký prezident. Vysvětlil také, že je „uprostřed“ mezi oběma válčícími zeměmi – na straně Ruska i Ukrajiny zároveň.

Celý konflikt pak zdůvodnil nepřátelským vztahem mezi Zelenským a Putinem. Podle Zelenského měla vyjednává probíhat hlavně mezi Ukrajinou a Ruskem, zatímco USA a Evropa se jich mají účastnit jako spojenci Ukrajiny. Zdůraznil, že jeho země brání zároveň i celou Evropu, protože Putinovo tažení by odtud vedlo dále do Pobaltí a Polska.

Ministr zahraničí USA Marco Rubio vyjádřil obavy, že by na internetu mohly být jinými státy cenzurovány myšlenky Američanů a uvedl, že doufá, že ve vymáhání svobody slova by se mohly USA spojit s Evropou.

Trump také vyjádřil názor, že kdyby nejednal zároveň se Zelenským a s Putinem, žádná dohoda by nebyla. „Mám o něm říkat hrozné věci, a potom mu zavolat a říct: ‚Čau Vladimire, tak jak to uděláme s tou dohodou?‘ – to zkrátka nejde“.

Poděkoval jste?

Americký viceprezident J. D. Vance popsal, že cestou ke konci války je diplomacie: „co dělá Ameriku skvělou, je její zapojování do diplomacie, a to je to, co dělá prezident Trump.“ Zelenskyj připomněl, že příměří z roku 2014 Rusko nedodrželo a později nerespektovalo ani dohodu o výměně zajatců. „O jaké diplomacii tedy mluvíte?“ zeptal se následně Vance, který ho v reakci obvinil z neúcty. „Měl byste prezidentovi děkovat,“ řekl mu, zatímco se jednání změnilo v roztržku.

„Ve válce má každý problémy. I vy, ale vy máte oceán a necítíte to teď, ale pocítíte to v budoucnu,“ promluvil Zelenskyj k vrcholným zástupcům Spojených států. „Rozhodně nejste v pozici nám diktovat, jak se budeme cítit,“ reagoval Trump a upozornil Zelenského, že není v pozici, z níž by mohl USA říkat, že je válka ovlivní. „Momentálně nemáte dobré karty k téhle hře,“ řekl mu.

„Hazardujete s třetí světovou válkou,“ pohrozil a znovu zopakoval, že se ukrajinský prezident chová neuctivě. „Poděkoval jste během tohoto setkání jedinkrát?“ připojil se Vance.

V závěru jednání Trump Zelenského přerušil slovy, že „už toho řekl dost“. Rusko podle něj nerespektovalo jeho předchůdce v úřadu amerického prezidenta Baracka Obamu a Joea Bidena, ale respektuje Trumpa samotného. Prohlásil, že Rusko neporuší dohodu, kterou sám Trump dojedná. „Buď uzavřeme dohodu, nebo končíme,“ uzavřel nakonec před zraky novinářů jednání v Bílém domě. To tak nakonec trvalo jen 49 minut.

Zelenskyj následně narychlo opustil Bílý dům. „Nedotknuté talíře se saláty a jiné obědové prvky byly vynášeny ze zasedací místnosti kabinetu, kde se měl uskutečnit oběd Trumpa, Zelenského a jejich delegací,“ komentovala náhlý konec setkání agentura AP.