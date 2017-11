Od útoků v Paříži sbírá pohledy s poselstvím míru. Vyrostla z nich čtyřmetrová Eiffelova věž

V malém městečku Bad Neuenahr na levém břehu Rýna si místní pošťák pamatuje všechny adresy a poštovní schránky. Jednu zná ale obzvlášť dobře, protože do ní v posledních dvou letech naházel přibližně 50 000 pohlednic z celého světa. Adresát uvedený na pohlednici je sice jen jeden, Annette Bartschová, ale zpráva patří všem lidem. Poselství je zformulované tisíckrát jinak, ale vždy říká to samé: žádné násilí a mír světu. Bad Neuenahr (Německo) 19:10 27. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtyřmetrová Eiffelova věž z pohledů s poselstvím míru | Foto: Annette Bartschová

V dílně místního truhlářství je více než 50 000 pohlednic. „Dorazily z Vladivostoku, Afriky, Švédska, Norska, států Beneluxu. Vlastně není žádná země, ze které bychom nedostali pohled,“ říká Radiožurnálu Annette Bartschová.

Ta není žádnou superstar, které by fanoušci z celého světa posílali zprávy. Je architektka a navrhuje domy, interiéry. Odkud tedy ty pohlednice?

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Němka od útoků v Paříži sbírá pohlednice s poselstvím míru. Vyrostla z nich 400 kilová Eiffelova věž

„Napadlo mě to po teroristických útocích v Paříži. Před dvěma lety. Sledovali jsme v televizi, jak teror proniká do našeho každodenního života. Napsat pohlednici, na které by v podstatě stálo: myslím na tebe,“ vysvětluje Annette.

„Když člověk vezme malý kus tvrdého papíru, který váží pět gramů, může s tím toho hodně dosáhnout. Zvlášť když jich je 50 tisíc,“ doplňuje.

Když Annette Bartschová mluví o tom, kolik pohlednice váží, tak ví moc dobře proč. Pohlednice totiž lepila na sebe a s pomocí několika přátel z nich vytvořila přes čtyři metry vysokou Eiffelovu věž. „Musí vážit kolem 400 kilogramů. Na slepení jsme spotřebovali dobrých šedesát kilo lepidla.“

Čtyřmetrovou Eiffelovu věž tvoří pohledy s poselstvím míru | Foto: Pavel Polák | Zdroj: Český rozhlas

Bez plánu to nešlo

Jak pohlednice přicházely, lepily se další patra věže, která stojí na dřevěné konstrukci v místním truhlářství.

Annette Bartschová s Eiffelovou věží z pohledů s poselstvím míru | Foto: Pavel Polák | Zdroj: Český rozhlas

„Slepené pohlednice musely držet nějaký tvar a linii. Začít lepit bez plánu nešlo. Spojit třeba sto pohlednic a pak dělat oblouk, to prostě nejde. Proto jsme vyrobili konstrukci, formu, se kterou mohlo lepit věž více lidí zároveň,“ vysvětluje truhlář Maik Rönnefarth, kterého Annette pro svůj nápad také získala.

A jak dokázala přesvědčit ty desítky tisíc pisatelů, aby jí pohled poslali? „Deset dní po útocích jsem mohla svou výzvu říct v místním rádiu. A pak se to šířilo dál úplně samo. Náhodou tu byla jen Brazilka, která rozestavěnou věž viděla. Doma v Brazílii pak o tom napsala článek. Pak přicházely pohlednice i odtamtud.“

Věž je tedy hotová. A co se s ní bude dít dál? Annette Bartschová by si přála, aby vyrazila na cesty, také do Francie, aby lidé viděli, jak a do čeho se zhmotnilo více než 50 tisíc mírových poselství.

Všechna z nich paní Bartschová přečetla. „Co mě obzvlášť fascinovalo, jsou pohlednice od dětí. Malí školáci, druhá třída,“ říká.