Od zemětřesení v Indickém oceánu uplynulo 20 let. Ničivá tsunami si vyžádala na 230 tisíc obětí

Je to přesně dvacet let od nejničivější přírodní katastrofy tohoto století. Silné zemětřesení a následná tsunami v roce 2024 zabily v Asii téměř 230 tisíc lidí včetně několika tisícovek turistů, kteří se na Vánoce vydali na dovolenou do tepla.

Aceh 13:28 26. prosince 2024