Hymna, graffiti a pingpongové míčky. Ruskou okupaci podkopává nenásilný odboj

„Naši nepřátelé zhynou jako rosa na slunci," praví se v ukrajinské hymně, která díky odboji zazněla na ukrajinský svátek nezávislosti i v ulicích okupovaného Luhansku. Město bylo od jara 2014 jednou z bašt Ruskem podporovaných separatistů na východě Ukrajiny. Hymnu znějící na autobusové zastávce zachytilo video skrytě natočené na mobil. Tato akce byla jednou z mnoha, kterou zveřejnilo ukrajinské hnutí Žlutá stuha, píše agentura AFP. Kyjev 14:08 31. srpna 2023

Hnutí se zrodilo loni v dubnu Chersonu, oblastním centru na jižní Ukrajině, které loni v listopadu po osmi měsících ruské okupace osvobodila vojska Kyjeva. Během okupace obyvatelé Chersonu organizovali protesty proti okupantům, při kterých někdy ruští vojáci proti demonstrantům vypálili varovné výstřely.

V současnosti „od Luhansku až po Jaltu (na anektovaném Krymu) jsme ve všech městech, máme tam své přívržence a provádíme spoustu akcí“, vysvětluje pod podmínkou anonymity Ivan, jeden z koordinátorů hnutí odporu, který sám zažil okupaci.

Akce hnutí spočívají hlavně ve vylepování malých plakátů s hesly jako „Toto je území Ukrajiny“, vyvěšovaní modro-žlutých stužek v ukrajinských barvách, malování graffiti či šíření žlutých pingpongových míčků s napsanými hesly na veřejných prostranstvích. Odbojáři pak z akce posílají snímky či videa, které hnutí zveřejňuje na sociálních sítích.

‚Nejste sami‘

„Snažíme se Ukrajince morálně a psychicky povzbudit, podpořit je a ukázat jim, že nejsou sami a že se musíme vzepřít,“ říká Ivan, mladý muž ve věku kolem dvaceti let, v rozhovoru v hlavním městě Kyjevě. „Okupanti nemají na našem území co dělat. Řekněte jim to všude!“ hlásá web Žlutá stuha.

Akce se mohou zdát a priori neškodné, ale jde o „riskantní činnost“, protože „všichni Rusové si v podstatě myslí, že každý Ukrajinec je partyzán“, zdůrazňuje Ivan.

Okupační úřady nepřestávají označovat Ukrajince, kteří se odmítají podrobit, za „ukronacisty“ a pravidelně oznamují jejich zatčení. Také vyvíjejí nátlak na obyvatele okupovaných území, aby přijali ruské občanství.

„Mnoho lidí bylo zatčeno na Krymu, v Luhansku nebo v Melitopolu, protože nosili modro-žlutá trička nebo v hospodě poslouchali ukrajinské písně,“ popisuje Ivan. Tvrdí, že čísla nemůže uvést, protože členové hnutí zůstávají v utajení a anonymní.

QR kód na plakátu

Nábor se odehrává za pomocí QR kódu na plakátech nebo nálepkách. Ten odkazuje na chatbota (konverzační software pracující s umělou inteligencí), „kde máme 10 tisíc aktivních uživatelů“, říká koordinátor.

Až poté, ale stále prostřednictvím anonymního kanálu, se zájemci o odboj spojí s místním koordinátorem. Ten aktivistovi poradí, jak se má chovat, a následně pošle fotky a videa. Seznámí je také s pojmy kybernetické bezpečnosti.

Podle průzkumu, který provedlo hnutí Žlutá stuha po osvobození Chersonu, byly 70 procent jeho členů ve městě ženy. „Muži možná chtějí podnikat násilnější věci,“ říká koordinátor.

Trvá na „mírumilovném a nenásilném“ charakteru akcí hnutí, které je podle něj „nezávislé“ na ukrajinských bezpečnostních službách.

„Nepředáváme informace o pozicích ruských sil“, protože „v takovém případě se stáváte vojenským cílem... To neděláme,“ ujišťuje.

Nejnovější akce odboje se týkají především místních voleb plánovaných na 10. září v ruských regionech a také v okupované části Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti, které Moskva anektovala.

Krátká videa ukazují například pálení novin a strhávání plakátů. „Ničíme předvolební propagandu okupantů v Luhansku,“ píše se v popisku.

S protiofenzivou, kterou od června vedou ukrajinské ozbrojené síly s cílem osvobodit okupovaná území, „jsou lidé motivovaní více než kdy jindy, zvláště když vidí vítězství ukrajinské armády“, ujišťuje Ivan.

