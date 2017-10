Odbojná beduínská vesnice. Izraelské buldozery ji srovnaly už po 119. se zemí

Beduínská vesnice Al-Arakíb v Negevské poušti v jižním Izraeli každý měsíc zažívá to samé. Izraelské buldozery vjíždí do obce a srovnávají všechny budovy se zemí. Podle arabské televize Al-Džazíra se to stalo v úterý už po 119. Beduíni se ale pokaždé vrací.

