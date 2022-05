Zpravodaj: Oděsa je teď pro Rusko jedním z hlavních cílů, palebnou sílu mají z Černého moře a Krymu

Ruská armáda výrazně zesílila útoky na jihu Ukrajiny, zejména v Oděse a jejím okolí. Právě přístavní město je teď pro Rusko jedním z hlavních cílů, popisuje zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín. Ruskou agresi by ale pomohly zastavit masivní dodávky amerických zbraní a techniky. Zákon, který by to měl urychlit, večer podepsal americký prezident Joe Biden. Rozhovor Kyjev/Moskva/Washington 10:45 10. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zničený hotelový komplex v přístavním městě Oděsa na jihu Ukrajiny (foto z 8. května) | Foto: Igor Tkachenko | Zdroj: Reuters

Jaká je aktuální situace v Oděse?

Zatím je klid. Ráno nebyly hlášeny žádné raketové útoky, ale to neznamená, že další nepřijdou. Pro Rusko je to teď jedním z hlavních cílů. Jak se ukazuje, stále má velkou palebnou sílu, ať už z lodí na Černém moři nebo z krymského okupovaného poloostrova. Tam ruská armáda podle rozvědek soustředila v posledních dnech velké množství zbraní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kdykoli teď bude Ukrajina potřebovat zbraně, dostane je od USA do několika dnů, popisuje zpravodaj Martin Dorazín

Proto se také objevují spekulace o tom, jestli se třeba Ukrajina nepokusí zničit krymský most přes Kerčský průliv, spojující anektovaný Krym s Ruskem. Přes tento most proudí ty dodávky. Rusové zatím zřejmě nemají odvahu dodávat i zbraně cestou přes Mariupol - koridor, který už prakticky ovládají, až na továrnu Azovstal. Obávají se, že by tyto konvoje Ukrajinci rozstříleli.

Ale nevzdali se plánu ovládnout celý jih Ukrajiny, odříznout Ukrajinu od přístupu k Černému moři a koridor vést přes Oděsu až k rumunské hranici a do podněsterské neuznané Moldavské republiky, toho proruského útvaru, čímž by Ukrajina byla vlastně v téměř úplném obklíčení - kromě západu - ze všech světových stran.

ONLINE: Rusové útočí na Oděsu, odpálili sedm raket. Útoky si vyžádaly jednoho mrtvého a pět zraněných Číst článek

Nyní se tedy soustředí na obrovské přístavní město Oděsa, kam včera odpálili sedm raket. Ve druhé vlně útoku zasáhly obchodní centrum, sklady, jednu továrnu. Na místě zahynul jeden člověk, několik lidí bylo zraněno, oznámila oděská vojenská administrativa.

A připravuje se na to, že útoky budou pokračovat, protože podle zpravodajských služeb mají Rusové na lodích plujících v Černém moři - černomořské flotile - ještě asi 50 velmi mocných raket, které mohou odpálit v této chvíli prakticky kdykoli na černomořské pobřeží a na Oděsu.

Joe Biden, jak už jsme říkali v úvodu, slavnostně včera podepsal zákon o půjčce a pronájmu vojenské techniky. Jaký praktický význam to bude mít pro Ukrajinu?

Má to praktický, ale i obrovský symbolický význam. Všimněme si, že to Joe Biden podepsal 9. května, tedy v den, kdy Rusko slaví Den vítězství. To asi nebyla náhoda. Je to druhý takový akt od roku 1941, kdy americký prezident Franklin Delano Roosevelt podepsal lend-lease act, který výrazně pomohl sovětské armádě v boji proti nacistickému Německu.

USA budou moct dodávat rychleji zbraně na Ukrajinu. Biden obnovil program z druhé světové války Číst článek

Teď to má pomoci v obráceném směru, tedy proti ruskému agresorovi. Umožňuje to dodávky prakticky všech zbraní - s výjimkou jaderných samozřejmě - o které Ukrajina požádá. A schvalovací proces by měl být zautomatizovaný natolik, že na základě žádosti americké zbrojní firmy půjdou dodávky bez dalšího schvalovacího řízení na Ukrajinu.

Jak jsme viděli, Američané jsou schopni velmi rychle doručovat vojenskou pomoc Ukrajině. Už byly nasazeny do bojů houfnice M777, což jsou nejmodernější dostupné zbraně tohoto typu, které už jsou na palebných pozicích a už se zapojily do obrany Ukrajiny. Lze očekávat, že teď, kdykoli bude Ukrajina něco potřebovat, tak to bude mít do několika dnů na místě doručeno, rozbaleno a připraveno k akci.

Americké houfnice M777 poprvé v akci na Ukrajině. pic.twitter.com/4DWht2XLi6 — Martin Dorazín (@mdorazin) May 9, 2022

Jak dopadly včerejší oslavy Dne vítězství druhé světové války na Ukrajině? A zaznamenal jsi také nějaké reakce na projev ruského prezidenta Vladimira Putina?

Ano, reakcí byla celá řada, ať už od prezidenta Volodymyra Zelenského nebo jeho poradců. Každý z nich si všímá trochu něčeho jiného, ale všichni konstatovali, že to byl projev, který nebyl takový, jaký očekávali. Nebyla tam zmínka o žádné mobilizaci ani o vyhlášení války.

Putinův projev? ‚Působil jako vystresovaný a unavený člověk, překvapivý byl tím, že se nic nestalo‘ Číst článek

Komentátoři si všímají, že Putin vypadal poněkud zvadle, když to pronášel. Několikrát mu vypadla slova, musel to číst z papíru. Poukazují na to, že jeho zdravotní nebo psychický stav nemusí být úplně nejlepší. Zatím tedy nevíme, v jakém stavu ruský prezident je, ale rozhodně už nepůsobil tak sebejistě a odhodlaně, jako to bylo ještě před několika týdny, což může být pro Ukrajinu dobré znamení.

Prezident Zelenskyj v tom svém projevu konstatoval, že Rusko bohužel postupuje úplně stejně a chová se stejně brutálně a zvěrsky jako jednotky SS a nacistická vojska za druhé světové války. Tím vlastně zmínil i to výročí konce druhé světové války, které se na Ukrajině nijak zvlášť neoslavovalo. I když Zelenskyj připomněl, že by Ukrajinci neměli zapomínat na to, že položili osm milionů životů za druhé světové války, podíleli se také na osvobozování Evropy. A ten svátek by měl pod názvem Den paměti usmíření zůstat určitě v ukrajinském kalendáři.

Na okupovaných územích se pokusila kolaborantská správa a ruská armáda uspořádat jakési oslavy Dne vítězství. Jak jsem se díval na záběry a fotografie z těch míst, jako je Melitopol, Mariupol a dalších měst, tak tam sice nesli dlouhatánské ruské a svatojiřské vlajky, ale kolem moc lidí nebylo, takže žádné velké nadšení pro tento typ oslav tam nepanovalo.

Mariupol. Moc nadšených tam nebylo. Zveřejnila Unian pic.twitter.com/VqSDjU6SiB — Martin Dorazín (@mdorazin) May 9, 2022