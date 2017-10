Odhalují vojenská tajemství i polohu. Ruská armáda chce zakázat vojákům sociální sítě

Sociální sítě pomalu prostupují do všech oblastí našeho života. Někteří lidé jakoby už ani nedokázali potlačit potřebu svěřit se svým virtuálním přátelům a příznivcům s každým detailem ze svého soukromí, ale i z práce. A právě to může někdy vadit zaměstnavateli, zvlášť, pokud je jím armáda. Ta ruská to teď bude řešit. Moskva 8:26 6. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruské vojačky při pochodu k oslavám Dne vítězství | Foto: Reuters

Ruská armáda se chystá svým vojákům sociální sítě zakázat. Počítá s tím návrh zákona připravený ruským ministerstvem obrany. Pokud ho schválí parlament, začne zákaz platit od ledna příštího roku. Úřad změnu zdůvodňuje tím, že pokud vojáci zveřejňují fotografie, videa nebo jiné příspěvky na internetu, můžou odhalit nepříteli armádní tajemství.

A nejde jenom o to, že by podrobnosti o vojenské operaci někdo získal přímo z fotky nebo videa, ale i o to, že některé sociální sítě, jako Facebook, automaticky zveřejňují polohu uživatele, pokud si tuto volbu nevypne. Nová pravidla se mají vztahovat jen na ruské profesionální vojáky a ne na brance.

V minulosti už se objevily případy, kdy voják na sociálních sítích odhalil polohu svou a své jednotky. V roce 2014 sdílela novinářka BBC příspěvek jednoho ruského vojáka, který se chlubil tím, že východoukrajinským povstalcům doručuje střely Grad. Příspěvky ze sociálních sítí využil k potvrzení ruské účasti v bojích na Donbasu i reportér serveru Vice News. Moskva přitom popírá, že by její armáda v oblasti nějak zasahovala, připouští pouze přítomnost ruských dobrovolníků.

Nejde ale jen o Ukrajinu. Sociální sítě k odhalení detailů o ruské, ale i americké, intervenci v Sýrii podle BBC využívá i takzvaný Islámský stát. Zveřejňování příspěvků z práce už svým zaměstnancům zakázala taky ruská kontrarozvědka FSB a agentura FSO zodpovědná třeba za ochranu ruského prezidenta.

Zákaz sdílení videí a fotek už zavedla nigerijská armáda. Svou polohu v minulosti na sociálních sítích odhalili taky ukrajinští vojáci, což pak podle velení armády vedlo k jejich ostřelování.

Izraelská armáda zase řešila problém, že vojáci podléhali svádění ze strany falešných profilů atraktivních žen. Na jejich výzvu si stáhli chatovací aplikaci, které povolili získat údaje o poloze. Žena už se pak neozvala, protože se za ní skrývali členové palestinského radikálního hnutí Hamás. Armáda proto vojákům radila, aby nepřijímali na Facebooku žádosti o přátelství od lidí, které skutečně neznají.

Švýcarská armáda zase zakázala svým vojačkám na sociálních sítích zveřejňovat vyzývavé fotografie. Ve Spojených státech řešili spíš nevhodné a urážející příspěvky některých vojáků. Armáda jim proto důrazně doporučila, aby si dávali pozor a sdíleli pouze příspěvky, které jsou důstojné a respektují je samotné i ostatní.