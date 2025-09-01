Odklad začátku školního roku kvůli silným bouřkám. Na jihovýchodě Francie se žáci vrátí do lavic až v úterý
Pondělní začátek školního roku byl na jihovýchodě Francie odložen kvůli očekávaným silným bouřkám. Uvedla to agentura AFP. Opatření se týká dvou departementů včetně druhého nejlidnatějšího francouzského města Marseille. Pro zhruba 700 000 žáků a studentů by školní rok měl začít v úterý.
V departementech Var a Bouches-du-Rhône se v pondělí očekávají silné bouřky a velmi vydatné srážky, které by podle deníku Le Monde mohly dosáhnout 100 až 150 milimetrů.
„Vzhledem k tomu, že Středozemní moře je ještě velmi teplé, tak bychom mohli zaznamenat vodní smrště, mini tornáda se silnými poryvy větru či krupobitím,“ uvedl meteorolog Paul Marquis.
Opravená škola v Malšově Lhotě zatím neotevře. Nástup blokuje spor o platnosti stavebního povolení
Číst článek
Kvůli velmi nepříznivé předpovědi úřady v obou departementech nařídily odložit otevření škol po letních prázdninách o jeden den. Pozastaven bude i provoz školní dopravy.
„Považujeme to za dobré rozhodnutí vzhledem k oznámeným klimatickým událostem,“ uvedl místní zástupce odborů učitelů SNUipp-FSU Sébastien Fournier. O moudrém rozhodnutí mluví i zástupce sdružení rodičů FCPE Christophe Merlino.
„Už mnoho let FCPE žádá zřízení placeného volna při mimořádných klimatických událostech,“ uvedl Merlino. Tím by se podle něj mohly snížit komplikace, které vytváří plošné zrušení vyučování.