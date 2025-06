Odklon zbraní a další šance pro Rusko. Jak může izraelsko-íránský konflikt ovlivnit válku na Ukrajině?

Ozbrojený střet mezi Izraelem a Íránem, který svět s napětím sleduje od minulého pátku, může mít důsledky také pro válku Ruska proti Ukrajině. Bílý dům přesouvá pozornost k eskalaci blízkovýchodního konfliktu, pro Kyjev tak může být získávání amerických zbraní do budoucna složitější. Konflikt na Blízkém východě však může ruskou invazi na Ukrajinu ovlivnit i v dalších směrech, především ve prospěch Moskvy. Analýza Teherán/Kyjev 6:20 18. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci v Doněcké oblasti | Foto: Anatolii Stepanov | Zdroj: Reuters

Otevřený boj mezi Izraelem a Íránem se dostává do centra světové pozornosti a Kremlu to hraje do karet.

„Vedle samotného Íránu v této situaci utrpí největší vojenské a politické škody pravděpodobně Ukrajina,“ cituje Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda Ruslana Puchova, ředitele moskevského obranného think-tanku Centrum pro analýzu strategií a technologií, podle kterého válka na Blízkém východě odvrátí pozornost světa od dění na ukrajinském území.

A varují před tím i západní analytici, včetně odbornice na mezinárodní vztahy z britské Aberystwythské univerzity Jenny Mathersové. Přesun světové a především americké pozornosti přitom může mít pro Ukrajinu vážné dopady.

„Jakýkoli tlak na Rusko ohledně příměří nebo mírové dohody opadne,“ říká pro ukrajinský server Kyiv Independent.

Jak pro ukrajinský list zároveň varuje expert na obranu a bezpečnost James Shea z britského think-tanku Chatham House, Rusko může tyto okolnosti vnímat jako příležitost, aby ve své ofenzivě na Ukrajině ještě přitvrdilo. „Je ale otevřenou otázkou, jestli je Rusko většího vojenského úsilí schopné,“ dodává pro Kyiv Independent.

Těžší přístup ke zbraním

Eskalace na Blízkém výhodě však může mít pro Ukrajinu ještě vážnější dopady než jen odklon pozornosti. Mnozí analytici jsou přesvědčení, že současná situace promění priority Spojených států, které jsou dlouhodobě nejsilnějším podporovatelem Izraele. Americké vojenské dodávky Ukrajině tak mohou dále poklesnout.

„Pro Ukrajinu bude obtížnější získat zbraně od USA, protože se očekává, že Washington zvýší vojenskou pomoc Izraeli,“ upozorňuje expert ukrajinské Asociace blízkovýchodních studií Serhij Danylov pro Kyiv Independent. Podle ukrajinského listu tak mohou obranné schopnosti Ukrajiny do jisté míry utrpět.

Jak nicméně podotýká odborník z Katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Karel Svoboda, pro amerického prezidenta Donalda Trumpa nemusí být otevřený boj mezi Izraelem a Íránem v této otázce důvodem, ale záminkou.

„Už vidíme, že Američané odklonili určité systémy z Ukrajiny na Blízký východ. Je ale otázka, jestli by to byl skutečný důvod, nebo záminka. Ze současné americké administrativy mám pocit, že spíš hledají záminky pro to, aby pomoc Ukrajině odklonili někam jinam,“ říká pro iROZHLAS.cz.

„A tím, že vznikl tento konflikt, teď mohou říkat: ‚Co máme dělat? Vznikl konflikt, který ohrožuje našeho stálého spojence, z toho důvodu to nemůžeme dávat Ukrajině.‘ Tím mohou otupit kritiku, která zaznívá i v samotných Spojených státech,“ dodává.

Cena ropy

Stejně tak hraje Moskvě do karet také zvýšení cen ropy, které v reakci na izraelský útok proti Íránu vzrostly o více než deset procent. Severomořský Brent se dostal k 75 dolarům za barel, když se ale ukázalo, že údery neohrozily těžbu ani export ropy z blízkovýchodních zemí, začaly ceny opět klesat.

„Pro Rusy to je v tomto směru dobré, na druhou stranu pokud se to udrží jen pár dní, nehraje to prakticky žádnou roli,“ konstatuje Svoboda, podle kterého by situace byla jiná, pokud by se ceny držely vysoko po dobu několika týdnů.

V takovém případě by pravděpodobně vzrostly ceny nejen za ropu Brent, ale také za ruskou ropu Ural, což by moskevské pokladně přineslo další zisky, říká pro Kyiv Independent hlavní ekonom analytické společnosti Argus Media David Fyfe.

Podle něj by však současná situace mohla ovlivnit také rozhodování skupiny zemí G7, které v současnosti jednají o snížení cenového stropu 60 dolarů za barel ruské ropy přepravované po moři na 45 dolarů.

„Odložení tohoto návrhu by režim v Moskvě také uvítal,“ upozorňuje Fyfe.

Jak nicméně konstatuje americký odborník na Rusko Mark Katz, výhody plynoucí z nynější eskalace na Blízkém východě nemusejí mít pro Moskvu dlouhé trvání. Vše závisí na tom, za jak dlouho se podaří situaci uklidnit.

„Rusko by mohlo z izraelsko-íránského konfliktu potenciálně těžit, a to přesměrováním americké pozornosti a podpory Ukrajiny směrem k Izraeli a zároveň zvýšením cen ropy, které Moskvě poskytují větší zdroje na financování její války proti Ukrajině. Pokud však izraelsko-íránský konflikt rychle skončí, nemusí tyto výhody trvat dlouho,“ píše Katz na stránkách think-tanku Atlantic Council.

Drony pro Rusko

Ne všechny dopady vyostřené situace na Blízkém východě jsou ale pro Moskvu pozitivní.

Vedle Severní Koreje je totiž Írán jedním z klíčových spojenců Ruska, od kterého se Kreml během invaze na Ukrajinu dočkal značné podpory. Tu představují zejména bezpilotní letouny Šáhed, které Rusko nasazuje při náletech proti ukrajinským městům a kriticky významné energetické infrastruktuře od října 2022.

Dodávky šáhedů do Ruska se nyní s největší pravděpodobností zastaví, podle analytiků to ale Moskvu příliš bolet nebude. Rusko si totiž íránské bezpilotní prostředky už licenčně vyrábí samo na svém území.

„Pokud Izrael tímto razantním způsobem zaútočil na Írán, potřebují Íránci prakticky všechno, co mají, aby s Izraelem bojovali. Nebudou tedy Rusku poskytovat podporu, na druhou stranu je otázkou, co Rusko potřebuje, nebo nepotřebuje. Vidíme totiž, že drony Šáhed převzali, koupili si licenci a vyrábějí je v Tatarstánu. Proto také poměrně nedávno proběhly útoky na tamní továrny, kde se drony vyrábějí,“ podotýká Svoboda.

Jak nicméně upozorňuje James Shea z britského think-tanku Chatham House, Rusko může mít nyní problém se získáváním novějších verzí šáhedů, které na svém území zatím nevyrábí. To je například Šáhed 238 (označovaný také jako Geran 3), který může létat mnohem rychleji než předchozí verze.

Putin jako mediátor?

Válka na Blízkém východě však ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi může poskytnout i další příležitosti. Podle některých analytiků se může pasovat do role prostředníka mezi Izraelem a Íránem, aby si tak americkou administrativu v čele s Trumpem naklonil.

„Putin má dobré předpoklady k tomu, aby po boku Trumpa hrál roli šlechetného mírotvorce a pokusil se zařídit příměří,“ míní Shea. „Využije to k tomu, aby jako spolehlivý partner získal body u Trumpa, což dále využije k přesvědčení Trumpa, aby na něj byl v otázce Ukrajiny mírný a neuvaloval na Moskvu nové sankce,“ dodává odborník.

Šéf Bílého domu už ostatně v nedělním rozhovoru pro ABC News uvedl, že je Putinově zprostředkovatelské roli mezi íránskou a izraelskou stranou „otevřený“.

„(Putin) je připravený. Zavolal mi kvůli tomu. Dlouho jsme o tom mluvili,“ uvedl Trump v rozhovoru, na který Putinův zmocněnec Kirill Dmitrijev reagoval slovy, že Rusko může hrát při zprostředkování uklidnění izraelsko-íránského konfliktu klíčovou roli.

Podle odborníka Karla Svobody současné situace může využít nejen Moskva, ale také samotný Trump, který se k uvalení razantnějších sankcí proti Rusku zatím nemá.

„Pokud uzavře Izrael s Íránem nějakou dohodu, nebude to kvůli Putinovi. Trumpovi to však může pomoct ve snaze zdůvodňovat svoji proruskou pozici tím, že mu Rusko pomohlo s mírem a sankce nebudou, protože dojednali mír. Mám ale obavy, že to nebude tím, že by Putin svojí ‚mírotvorbou‘ dokázal Trumpa přesvědčit, ale že to Trumpovi spíš dodá záminky pro to, co Trump chce už dávno,“ míní Svoboda.