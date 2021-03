V odpadcích ročně skončí přes 900 milionů tun jídla. Nejde jen o problém bohatých zemí

Lidé ročně vyhodí více než 900 milionů tun jídla. Podle Programu OSN pro životní prostředí to představuje 17 procent potravin, které putují z obchodů, domácností a restaurací přímo do odpadu, upozorňuje ve čtvrtek server BBC. Londýn 19:37 4. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé ročně vyhodí více než 900 milionů tun jídla. Podle Programu OSN pro životní prostředí to představuje 17 procent potravin (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Šedesát procent vyhozeného jídla představují potraviny z domácností. BBC ale upozorňuje, že například ve Velké Británii kleslo v době uzávěry množství domácnostmi vyhozeného jídla.

V Česku chybí technologie na výrobu recyklovaného plastu v potravinářské kvalitě Číst článek

Podle charitativní organizace Wrap, která se zabývá udržitelností, si lidé začali nákupy pečlivěji plánovat. 923 milionů tun ročně vyhozeného jídla by naplnilo 23 milionů čtyřicetitunových nákladních vozů. Pokud by tyto trucky parkovaly těsně za sebou, kolona by planetu Zemi obtočila sedmkrát.

Problém se netýká jen bohatých zemí, kde si lidé mohou dovolit nakupovat větší množství potravin, než spotřebují. Studie odhalila, že plýtvání potravinami je celosvětovou záležitostí.

Zpráva ale například nerozlišuje mezi odpadem vzniklým vyhozením poživatelného jídla a nepoživatelných částí jídla, jako jsou třeba skořápky nebo kosti.