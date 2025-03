‚Odporné a opovrženíhodné.‘ Americký exsenátor si odpyká trest za sex s nezletilými v Praze

Bývalý vlivný zákonodárce z amerického státu Severní Dakota byl odsouzen na deset let za cestování do Evropy s úmyslem platit za sex nezletilým. Informovala o tom agentura AP. Někdejší státní senátor Ray Holmberg se loni u federálního soudu přiznal, že si v Praze platil mladé maséry a někteří z nich mu poskytovali sexuální služby. Fargo 7:30 27. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý vlivný americký zákonodárce byl odsouzen za cestování do Evropy s úmyslem platit za sex nezletilým | Foto: Parlament v Severní Dakotě

Holmbergův obhájce Mark Friese agentuře AP potvrdil odsouzení svého klienta, ale zdržel se vyjádření ohledně soudního jednání, které podle rozhlasové stanice KFGO zahrnovalo sedm hodin svědectví, výpovědi obětí a omluvu od jednaosmdesátiletého odsouzence.

Podle stanice se obhajoba a obžaloba shodli, že Holmberg by si měl vzhledem k věku a špatnému zdraví odpykat přibližně tři roky. Ale federální soudce Daniel Hovland prohlásil, že Holmberg stále představuje hrozbu pro mladistvé a označil jej za „odpornou a opovrženíhodnou“ postavu.

Zatímco Holmberg nyní popírá, že by měl sex s osobami mladšími než 18 let, soudce prohlásil, že umí „číst mezi řádky“ a že trest ve výši 37 měsíců by nebyl odstrašující.

Čtrnáctkrát v Praze

Holmberg podle obžaloby mezi lety 2011 až 2021 přinejmenším čtrnáctkrát navštívil Prahu, aby měl placený sex s dospívajícími chlapci. Holmberg se loni u soudu přiznal k placenému sexu s mladými maséry. Toto přiznání následovalo poté, co se dohodl s prokurátory na ukončení procesu bez soudního líčení.

Americký zákonodárce se přiznal k cestám do Česka kvůli sexu s nezletilými. Prahu navštívil čtrnáctkrát Číst článek

Státní zastupitelství v dohodě slíbilo, že stáhne druhé obvinění týkající se dětské pornografie a za hlavní bod obžaloby navrhne trest výrazně pod maximální hranicí. Tou je 30 let vězení a pokuta čtvrt milionu dolarů (asi 5,8 milionu korun).

Holmberg se v dohodě přiznal, že „opakovaně cestoval“ z USA do Prahy „s motivujícím účelem provozovat komerční sex“ s lidmi mladšími 18 let.

Navštěvoval při tom „vilu“, kterou jeden jeho spolucestující popsal jako nevěstinec s náctiletými maséry.

Vlivný senátor

Aféra rozvrátila dlouhou kariéru republikánského politika, který byl kdysi považován za jednoho z nejvlivnějších senátorů v Severní Dakotě.

Holmberg v regionálním parlamentu působil více než 45 let, než v roce 2022 rezignoval krátce poté, co policisté a federální agenti kvůli podezření z trestných činů provedli razii v jeho bydlišti ve městě Grand Forks.

Arcibiskup z Canterbury rezignuje. Mlčel o sexuálním zneužívání v církvi, věděl o něm přes 10 let Číst článek

Soudce Hovland loni přijal Holmbergovo přiznání a položil mu sérii otázek ohledně jeho činů. Obžalovaný mimo jiné uvedl, že v dané době přesně nevěděl, kolik let je lidem, s nimiž se v Praze stýkal. S „některými z nich“ měl kontakty sexuální povahy, přiznal, aniž by počet těchto případů upřesnil.

Holmberg podle záznamů, které agentura AP získala, podnikl od roku 1999 desítky cest po celých USA a do více než tří desítek dalších zemí.

Nejméně jednu z Holmbergových cest do Prahy zaplatil stát prostřednictvím výměnného programu učitelů, uvedla prokurátorka Jennifer Klemetsrud Puhlová v soudních dokumentech. „Holmbergovo urážlivé chování v průběhu desítek let lze popsat pouze jako korupci. Využil svého postavení, aby sloužil svým vlastním cílům,“ napsala.