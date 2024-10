Odpověď Izraele bude větší než v dubnu. Možným cílem jsou ropná zařízení Íránu, říká analytik

Írán vyslal na Izrael nad sto osmdesát raket. Útoky mají nejméně jednu oběť a dva zraněné. „Íránci jsou poučení z dubnového útoku. Proto vyslali rovnou balistické střely, na které má Izrael méně času reagovat,“ uvedl pro Radiožurnál bezpečnostní analytik z Katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. Praha 10:16 2. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Íránské balistické střely | Foto: Fatemeh Bahrami | Zdroj: Reuters

Jak byl ten včerejší (úterní) útok silný například porovnání s tím prvním íránským úder na Izrael z letošního dubna?

Na první pohled to tak nevypadá, ale on byl částečně jiný, protože útok z dubna letošního roku spočíval ve třech různých prostředcích íránského vzdušného útoku. Šlo o to, že Írán nejdříve vyslal bezpilotní prostředky, drony, které měly za úkol zahltit izraelskou protivzdušnou obranu. Ty mají daleko delší čas doletu, takže byly vyslány o jednu dvě hodiny dříve.

Následovaly střely s plochou dráhou letu, které vyvíjejí tu střední rychlost, aby nakonec byly završeny balistickými raketami podobnými těm, které jsme viděli v úterý. Rozdíl tedy byl v tom, že Írán použil „pouze“ balistické rakety.

Avšak balistické rakety jsou nejrychlejší a nejúčinnější prostředek, protože letí krátkou dobu, něco mezi deseti patnácti minutami, takže izraelská protivzdušná obrana má daleko kratší čas reagovat.

Takže Íránci poučeni z toho, že útok z dubna prakticky vůbec nevyšel, nepronikl protivzdušnou obranou, se pokusili koncentrovat téměř dvě stě balistických raket s modernější konstrukcí raket.

Mohl byste, prosím stručně, říct, jaká by mohla být teď izraelská reakce?

Izrael určitě bude muset reagovat. To je ta blízkovýchodní optika, kterou je potřeba na začátek zmínit. Otázkou je, jakou formu si zvolí. Opět udělám příměr k dubnovému útoku. V dubnu se držel velmi zpátky, protože reagoval prakticky jenom symbolicky.

Reagoval tak, že si sice vybral specifické íránské jaderné zařízení, nicméně ty prostředky nevyslal v takovém počtu, které by ho ohrozily. Navíc nemířil přímo na něj, ale do jeho blízkosti, takže to byla symbolická reakce a chtěl tím tu eskalaci ukončit, což se mu povedlo.

V tuto chvíli je však v jiné situaci. Izrael řeší situaci na své severní frontě proti Libanonu, respektive proti Hizballáhu, a pořád ještě nedokončil Hamás. A Írán se očividně nepoučil a rakety opět vyslal.

Osobně čekám, že reakce bude větší. A teď je otázka, čeho se bude týkat. Pronikly informace, že by izraelský útok mohl být veden proti ropným zařízením či zařízením tohoto typu.

Pro Izrael je však nejpodstatnější a nejdůležitější íránský jaderný program, což znamená, že odpověď na raketový útok může mířit i na něj. Je to však jedna z možností.

Dá se říct, že to, čeho jsme byli v noci svědky, je začátkem nějaké silnější otevřené agrese mezi Izraelem a Íránem?

Já doufám, že ne. Podstatné je, a to si myslím, že je v tomto ohledu opravdu zásadní, že mezi Íránem a Izraelem je v nejužším místě tisíc kilometrů dlouhý pás území, který není ani jednoho z těchto států. To znamená, že mezi Izraelem a Íránem se nachází ještě jiné státy, takže klasická pozemní velká válka prakticky není možná.

Ostatně jak útok z dubna, tak i ten úterní svědčí o tom, že Írán nepoužil všechny své prostředky. Írán disponuje řádově vyšším počtem balistických raket, střel s plochou dráhou letu, bezpilotních prostředků a tak dále, a ty nepoužil.

Kdyby Írán chtěl velkou otevřenou válku s Izraelem, tak by je použil. Izraelskou protivzdušnou obranu by zahltil, a tím by vyvolal daleko fatálnější a rychlejší reakce Izraele. Takže domnívám se, že ani jedna ze stran v tuto chvíli naštěstí nechce velkou válku.