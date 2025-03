Odveta i bučení u hymny. Čína, Kanada a Mexiko reagují na vyšší cla uvalená Trumpem

Cla, která v úterý uvalil americký prezident Donald Trump na své největší obchodní partnery, mají přinést výhody americké ekonomice, zvýšit domácí výrobu a ochránit americký průmysl. Dopady však pocítí nejen ekonomiky zasažených zemí, ale v krátkodobém hledisku s nimi musí počítat i Spojené státy, jak přiznal americký prezident.

Vlády Číny, Mexika a Kanady proto doufají, že své rozhodnutí ještě přehodnotí. Přinutit ho k tomu chtějí odvetnými opatřeními.

Čína

Na Čínu uvalila americká administrativa 20procentní cla, tedy dvojnásobek toho, co zavedla po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu. Odpověď přišla téměř okamžitě, kdy Peking odpověděl navýšením cel na 15 procent na import amerických farmářských produktů, uhlí, zkapalněného zemního plynu a některých automobilů – hlavně pick-upů a sportovních vozů.

Rozšířil se i seznam amerických firem, které budou podléhat kontrolám exportu a jiným omezením. Nově se jim nevyhnou letecké, obranné nebo technologické společnosti, píše agentura AP. Peking zároveň zahájil antimonopolní vyšetřování společnosti Google.

„Pokud válka je to, co Spojené státy chtějí, ať už válka cel, obchodní válka nebo jakýkoliv jiný typ války, jsme připraveni bojovat až do konce,“ napsala čínská ambasáda na sociální síti X.

Na obchodní válku se Čína částečně připravuje už několik let, kdy k ní přikročil Trump za svého prvního prezidentského úřadu. Aby se tehdy podniky vyhnuly vyšším clům, přesunuly své továrny za hranice, nejčastěji do Mexika nebo Vietnamu. „Vietnam je klíčový. Pokud budou uvaleny cla na Vietnam, tak to (pro Čínu) bude velmi těžké,“ říká pro britskou stanici BBC ekonomka zabývající se asijskými trhy Alicia Garcia-Herrerová.

Dalším problémům má předejít stimulace domácího trhu, ke kterému vyzval čínský prezident Si Ťin-pching. To však může být v současné době složitější, protože se hlavně mladé generace potýká s vysokou nezaměstnaností, krachujícím realitním trhem a obecně neochotou lidí utrácet v nejisté době.

Peking může sázet podle Garcii-Herrerové ještě na jednu věc – na monopol, který má v rovnou několika odvětvích. „Čína je nejen velkým exportérem, občas je jediným dovozcem produktů, jako jsou solární panely. Pokud chcete solární panely, můžete jít jedině do Číny.“

Kanada

Odpověď přišla i z Kanady, na kterou USA uvalily ještě vyšší cla dosahující 25 procent. Trump zopakoval, že jedním z důvodů je nedostatečná kontrola dovozu drogy fentanyl přes kanadské hranice. Touto cestou se do USA však dostává méně než procento látky mířící do USA.

„Dnes Spojené státy zahájili obchodní válku proti Kanadě, jejich nejbližšímu partnerovi a spolupracovníkovi, nejbližšímu příteli. Ve stejné době mluví pozitivně o Rusku a chválí Vladimira Putina, vraždícího diktátora. Nedává to smysl,“ uvedl na tiskové konferenci kanadský premiér Justin Trudeau. Premiér proto vnímá krok jako snahu zruinovat kanadskou ekonomiku, aby pak bylo snazší zemi anektovat. „To se nikdy nestane. Nikdy nebudeme 51. státem,“ cituje ho BBC.

„Dneska chci mluvit přímo k jednomu Američanovi, k Donaldovi… Nemám ve zvyku souhlasit s (americkým deníkem) Wall Street Journal, ale upozornil na to, že přestože jsi velmi chytrý, tohle je velmi hloupá věc,“ pokračoval.

Kanada doufá, že si Bílý dům rozhodnutí rozmyslí. Pokud se tak nestane, přistoupí k odvetným clům. Američané by si tak víc připlatili za kanadské arašídové máslo, pomeranče nebo víno. O elektřinu by mohly přijít i státy u hranic s Kanadou, které jsou z velké části závislé na dovozu elektřiny z Kanady, severní soused je i největším dodavatelem surové ropy do USA.

Na rozhodnutí z Washingtonu reagují i jednotlivé kanadské státy – Ontario například stáhlo z obchodů americký alkohol a následně zrušilo i smlouvu se společností Starlink miliardáře Elona Muska, který je součástí Trumpovy administrativy. Další státy z veřejných zakázek automaticky vyřadí americké zájemce.

Kanada po uvalení amerických cel | Foto: Arlyn McAdorey | Zdroj: Reuters

Podobně negativní je i reakce běžných Kanaďanů, kteří například bučeli u americké hymny při hokejovém zápase. Zároveň si začali všímat původu produktů, které nakupují, a úmyslně se vyhýbají těm americkým – i když to znamená zaplatit o desítky procent vyšší cenu, píše britský deník The Guardian.

„Kanaďané jsou smutní, naštvaní, zděšení. Znám lidi, kteří řekli „nikdy nevstoupím na druhou stranu hranice.“ Nedokážu si představit, co to udělá lokálním obchodníkům, výrobcům, producentům,“ popisuje pocity Kanaďanů pro americkou stanici CNN John Liedtke.

Mexiko

Po více než třiceti letech stabilních ekonomických vztahů se mění obchodní partnerství mezi Mexikem a USA, s uvalením pětadvacetiprocentních cel na Mexiko. Země tím může přijít o 42 miliard dolarů, v přepočtu 975 miliard korun, což se rovná čtyřem procentům HDP.

Mexiko reaguje na zvýšení amerických cel | Foto: Ivan Arias | Zdroj: Reuters

Americké rozhodnutí podle mexické prezidentky Claudie Sheinbaumové postrádá „motiv, důvod, obhajitelnost,“ cituje ji agentura Reuters. Odpověď na to představí země v neděli. Prezidentka ale už naznačila, že by si Mexiko mělo hledat nové partnery.

Celkovou rétoriku Donalda Trumpa vůči Mexiku berou obyvatelé země špatně, což posiluje preference prezidentky, která mluví o národní hrdost. V současnosti ji podporuje 85 procent dotázaných, přičemž ještě loni v říjnu to bylo o patnáct procent méně, píše Reuters.

Mexiko „vždy vidělo Spojené státy jako rivala, kterému nelze věřit,“ uvádí Rafael Fernandez de Castro z Centra americko-mexických studií z University of California San Diego.

Analytici dále upozorňují na to, že dopady případné obchodní války pocítí spíš Američané než Mexičané, kteří často mají část rodiny v USA. Ta jim pak posílá část výdělku. „Vždy je tu možnost práce ve Spojených státech nebo aspoň pokus o to. Velké procento chudých rodin dostává podporu, která je nárazníkem v momentech krize,“ vysvětluje politická analytička Viri Riosová. Obráceně to však nefunguje.