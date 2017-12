Odvrácená strana Vancouveru. Nelítostné místo plné drog a natažených rukou

Kdykoli vyjde světový žebříček nejpříjemnějších míst k životu, můžete si vsadit, že na předních pozicích nebude chybět Vancouver. Velký park hned vedle moderního centra, všude kolem oceán a úchvatné panorama nedalekých hor. Jenže pod touhle romantickou slupkou se ukrývá i drsná realita dlouhodobého a letos kulminujícího problému - Vancouver je taky truchlivým drogovým doupětem. Od stálého zpravodaje Vancouver 8:34 18. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V téhle oblasti žije asi deset tisíc lidí s velmi nízkými příjmy a mnoho z nich je drogově závislých, psychicky nebo i jinak nemocných, říká o oblasti Hastings ve Vancouveru Will Woods. (ilustrační foto) | Foto: Public domain | Zdroj: Wikimedia Commons

Natažené ruce a v nich bezedné kelímky na drobné mince. Nepřítomné pohledy, injekční stříkačky, invalidní vozíky, pronikavé zápach kouře a moči. Apokalyptický obraz západní civilizace začíná v centru Vancouveru a táhne se několik kilometrů na východ.

Spousta místních se téhle části vyhýbá, ulice Hastings patří lidskému zoufalství, nemocím duše a drogové závislosti.

„V téhle oblasti žije asi deset tisíc lidí s velmi nízkými příjmy a mnoho z nich je drogově závislých, psychicky nebo i jinak nemocných. Hodně z nich jsou kanadští indiáni, kteří utekli z rezervací v západní Kanadě před extrémní chudobou, zneužíváním nebo jinými problémy,“ říká Radiožurnálu Will Woods, který provozuje společnost Zakázaný Vancouver a vodí lidi i na místa, která cestovní kanceláře v nablýskaných katalozích pro turisty neukazují.

Panorama Vancouveru | Foto: Alex Costin | Zdroj: Flickr.com

„Když nemáte peníze, je závratně drahý Vancouver nelítostné místo k životu. Spousta lidí končí na ulici, je snadné dostat se tam k tvrdým drogám a těžké z takové situace vyváznout. Vancouver má teď vážný problém s fentanylem. V průměru tu na předávkování umírá jeden člověk každý den a počet lidí závislých na syntetických drogách se rok od roku zdvojnásobuje,“ dodává Woods.

Statistiky mu dávají za pravdu, už v srpnu vyrovnal letošní počet úmrtí kvůli předávkování drogami bilanci loňského roku a úřady předpokládají, že smutný součet za celý rok 2017 bude vyšší než 400 obětí drogové krize. Je to extrém i na místní poměry, ale problém s drogami má malebné město na pacifickém pobřeží Kanady odjakživa.

„Vancouver je přístavní město se všemi výhodami i problémy, které to přináší. Vždycky to bylo bohaté, rychle se rozvíjející město, kudy proudily davy lidí a někteří se tu usazovali. A stejně jako s lidmi to v přístavech funguje i se zbožím, a tedy i s drogami,“ říká Woods.

„Teď ten problém narostl do obřích rozměrů, jde ruku v ruce s bezdomovectvím, všichni to vědí, média na to upozorňují, vlády a úřady na všech úrovních se to snaží řešit, ale přesto se to zdá být pořád horší a nevím, jestli má někdo řešení,“ ukazuje Will Woods i odvrácenou stranu města, kde můžete pořídit spoustu poetických fotografií anebo takovou, co kolovala na sociálních sítích letos na jaře. Bylo na ní hnízdo, které si holubi postavili z všudypřítomných injekčních stříkaček.

