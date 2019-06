Evropská komise poslala do Česka další předběžný audit k dotacím pro Agrofert, uvedl Oettinger

„Druhý audit je hotov a odeslán českým úřadům. Čekáme na jejich reakci,“ řekl Günther Oettinger televizi. Eurokomisař pro rozpočet zprávu nechtěl více komentovat s tím, že čekají na zpětnou vazbu - data, fakta z Česka.

Radiožurnálu ministerstva zemědělství a financí na dotaz odpověděla, že zatím druhou předběžnou zprávu nemají. Také mluvčí Státního zemědělského a investičního fondu pro iROZHLAS.cz uvedl, že auditní zprávu zatím neobdrželi.

Do Česka už dříve dorazil návrh první auditní zprávy. Sedmdesátistránkový text zveřejnila v pátek média. Auditoři se v materiálu zaměřují na čerpání dotací firmami z holdingu Agrofert, který Babiš vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů. Podle návrhu dokumentu, který se ještě může měnit, je premiér po celé své vládní působení ve střetu zájmů, má vliv na firmu a na použití dotací z EU.

Auditoři popisují jednotlivé dotační případy i to, jak premiér do chodu holdingu zasahoval a jak může zasahovat do svěřenských fondů. Česku hrozí, že by na základě prvního auditu mohlo vracet do Bruselu zhruba 451 milionů dotací pro Agrofert.

Předběžnou auditní zprávu už projednávala i sněmovna. Andrej Babiš před poslanci kritizoval jak návrh zprávy, tak Evropskou komisi. Podle něj je audit pochybný a považuje ho za útok na Česko. Tvrdí, že Česko žádné dotace nebude muset vracet.

České úřady by měly obdržet návrh závěrečné zprávy druhého auditu Evropské komise. Dokument se týká možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše u čerpání dotací v zemědělství. Tady je vyjádření eurokomisaře pro rozpočet Günthera Oettingera. pic.twitter.com/0ha1ku3reG — ČT24 (@CT24zive) June 5, 2019