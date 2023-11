Oheň pod pařížským Vítězným obloukem hoří přesně sto let. Francouzi zde vzdávají hold padlým vojákům

Obřad k uctění padlých vojáků pod Vítězným obloukem v Paříži | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas



Ve Velké Británii i ve Francii si v sobotu připomínají památku vojáků padlých za vlast. Francouzi slaví Den příměří a na šatech nosí modrou chrpu. Francouzský prezident si obvykle tento den připomíná u hrobu Neznámého vojína pod Vítězným obloukem. V sobotu je to navíc přesně sto let, co bývalý ministr obrany André Maginot poprvé na tomto místě zapálil oheň. Od té doby se tento obřad opakuje každý večer.