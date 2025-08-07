Oheň na jihu Francie spálil 17 tisíc hektarů půdy. Hasiči zastavili šíření požáru po třech dnech
Hasiči na jihu Francie ve čtvrtek podle agentury AFP dostali pod kontrolu rozsáhlý lesní požár, který spálil vegetaci v oblasti o velikosti 17 000 hektarů, což odpovídá rozloze větší než Paříž. Hasiči s požárem bojovali tři dny a v jeho důsledku zemřel jeden člověk a třináct dalších utrpělo zranění.
Záběry z místa ukazovaly oblaka kouře stoupající nad lesní oblastí v departmentu Aude v regionu Languedoc-Roussillon na jihu Francie, informovala agentura Reuters.
Letošní největší lesní požár, který se rozšířil poblíž hranic se Španělskem směrem k pobřeží Středozemního moře, je nejrozsáhlejší od 70. let 20. století ve francouzské oblasti Středozemního moře, napsala agentura AFP. Vypukl v úterý odpoledne ve vesnici Ribaute mezi Carcassonne a Narbonne.
Teplejší a sušší léta ve středomořské oblasti zvyšují riziko lesních požárů. Část Pyrenejského poloostrova a jih Francie sužuje od začátku týdne další vlna veder.