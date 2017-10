'Oheň úrodu doslova spálil.' Kalifornští pěstitelé marihuany přišli kvůli požáru o sklizeň

V americkém státě Kalifornie začne být od Nového roku legální kouřit marihuanu k rekreačním účelům. Přitom k léčebným se užívá už delší dobu. Jenže říjnové rozsáhlé požáry ve farmářském kraji severně od San Franciska kriticky zasáhly právě konopné zemědělce. Sebastopol/Kalifornie 8:25 24. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farma na pěstování marihuany v Kalifornii | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Čekalo se, že tenhle byznys má vynášet příjmy v miliardách dolarů, jenže nejničivější požáry v dějinách Kalifornie řádily v zemědělské krajině, kde kromě jiných měli své záhony i hlavní pěstitelé konopí. Oheň zpustošil nebo významně zasáhl víc než třicet marihuanových farem.

'Víno se valilo ze sudů proudem.' Požáry v Kalifornii poškodily také nejvýznamnější vinařskou oblast USA Číst článek

„Jsme zrovna přesně uprostřed sklizně. Ta běží od září do listopadu, liší se to podle typu konopí,“ říká pro Český rozhlas spoluzakladatel obchodu s marihuanovými výrobky Éli Melrod.

Svou provozovnu ve městě Sebastopol v nejhůře postiženém okrese Sonoma tu zrovna nedávno otevřeli a teď může být problém s dodávkami. „Jsou tu dva základní problémy. Jednak některým pěstitelům oheň úrodu doslova spálil, prostě o ni přišli. A pak je tu druhá kategorie farmářů, kteří na tom nejsou tak špatně. Jenže u konopí je podstatná i kvalita ovzduší, ve kterém rostlina vyrůstá. Když je tam hodně kouře, je potom náchylnější k různým chorobám a hlavně to v ní může zanechat takové uzené, popelavé aroma, což samozřejmě zákazníci nechtějí,“ vysvětluje.

Kormě velkých pěstitelů se i mnoho drobných připravovalo na první leden a start legálního užívání marihuany pro rekreační účely. Jenže na federální úrovni je ve Spojených státech tohle konopné podnikání trestným činem, tím pádem je těžko pojistitelné. I proto jednotliví pěstitelé nenávratně přišli o investice až v řádu desetitisíců dolarů, někteří o své osobní úspory.

„Ano, většina konopných farmářů nemá své rostliny pojištěné. Na trhu s tímhle pojištěním se úplně nevyznám, takže nevím, jestli je to jeho nedostupností, ale prostě je to tak. A co se týče cen, za které budeme naše marihuanové výrobky prodávat - je možné, že půjdou nahoru, ale teď po mně ještě žádnou předpověď nechtějte, na to je moc brzy,“ říká Melrod.