Protáhnout prsty a obejmout sklo, radí v Mnichově jak pít pivo. Na Oktoberfestu má tuplák dvě a půl kila

Milionům milovníků piva začal svátek. Mnichov od soboty patří dalšímu ročníku legendárního Oktoberfestu. Podle odhadů má do Mnichova na pivní festival dorazit několik milionů lidí. Láká je tam bavorská kuchyně, hudba a hlavně obří tupláky piva. Jak to na letošním Oktoberefstu vypadá? Odpoví reportáž Radiožurnálu. Od stálého zpravodaje Mnichov 8:39 23. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Návštěvníci festivalu si slavnostně připíjejí | Foto: Michael Dalder | Zdroj: Reuters

Po několika hodinách znají píseň Ein Prosit všichni nazpaměť. Připíjí se neustále a cinkání mizí ve zvuku dechovky a křiku lidí. Udržet pivo přitom není tak jednoduché. Čepuje se tady v bavorské míře - jeden máz má asi litr. Dohromady se sklenicí tak do vzduchu zvedáte dvě a půl kila váhy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Svátek milovníků piva. V Mnichově začal Oktoberfest.

„Nesmíte ji držet za rukojeť. Jen vnitřkem protáhněte prsty a obejměte sklo. Pak to jde,“ radí rodilá Mnichovanka.

Místní jsou na tuhle míru zvyklí a dušují se, že vypít máz prý nikomu nic neudělá.

„Jedno pivo? Mám v sobě už tři mázy, takže tak tři litry. Ale je mi dobře. Důležité je se předem nasnídat. Pak to jde,“ říká Radiožurnálu mladý Mnichovan Manuel.

Na Manuelovi to skutečně není moc poznat. Kousek od něj se ale někdo téhle rady asi nedržel. Záchranáři dávají na nosítka muže, kterému kombinace piva a slunce neudělala moc dobře. Podobných výjevů jsou tu denně stovky.

Pivo a kroj

K Oktoberfestu ale neodmyslitelně patří i jiné věci než jen alkohol. Ženy se tu procházejí v bavorských krojích, zatímco muži korzují v kožených kalhotách.

„Při každém počasí jsou super. Je to něco jako bavlna, jsou polopropustné. Ať už je vedro nebo zima, je vám vždycky příjemně. Problémem je leda praní. Do pračky to nedáte, můžete to leda jemně otírat vodou. Ale jinak jsou skvělé,“ říká Manuel, který takzvané lederhosen bere za jakýsi symbol své domoviny. ​

V Mnichově začal Oktoberfest, na pivní festival podle pořadatelů zavítá kolem šesti milionů hostů Číst článek

„Nosím je akorát na Oktoberfest. Anebo když se v Bavorsku pořádá nějaká slavnost jako třeba svatba - to si je taky beru,“ dodává.

Američan Brandon zřejmě takový vztah ke koženým kalhotám nemá - jejich koupi si ale pochvaluje. „Jsou moc pěkné a pohodlné. Koupil jsem si je, abych tak nějak splynul s ostatními. Každý je tu nosí. A když jste na Oktoberfestu, musíte všechno dělat pořádně,“ říká.

A to platí i o ruchu, který se v přeplněných stanech ozývá. Odpoledne v nich vysedávají spíš cizinci nebo šestnáctiletí Němci, kteří už mají ze zákona právo pít. Místní často posedávají před areálem a dovnitř se hrnou jen pomalu.

„Chceme si s kamarády nejdřív trošku popovídat a uvnitř je tolik lidí, že to pak už nepůjde,“ říká Florian, který patří mezi starší návštěvníky festivalu. Pivo si v době, kdy mluvil s Radiožurnálem, ještě nedal ani jedno.

Jiní ale cestu na festival řeší ještě jinak a dopředu se napojí levnějším pivem. Jedna sklenice na Oktoberfestu ostatně stojí v přepočtu na tři sta korun, zatímco venku ani ne desetinu.