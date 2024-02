Putinův kritik Orlov dostal trest 2,5 roku vězení. ‚Ničeho nelituji,‘ vzkázal

Sedmdesátiletý Orlov je spjat s nevládní organizací Memorial, která dostala Nobelovu cenu míru za rok 2022 a kterou o rok dříve ruské úřady zakázaly.

Zatímco většina odpůrců ruského prezidenta Vladimira Putina byla uvězněna či emigrovala, Orlov odmítal odejít do exilu, protože pokládal za důležité, aby v samotném Rusku zněly kritické hlasy, napsala agentura AFP. „Ničeho nelituji,“ řekl před vynesením rozsudku.

„Předsedu Memorialu Orlova odsoudili za protiválečný článek, ve kterém označil putinský režim za fašistický. U soudu Orlov četl Proces Franze Kafky,“ poznamenal server Meduza.

‚Rusko se snížilo k fašismu‘

Orlov stanul před soudem v krátké době podruhé, předchozí proces skončil loni v říjnu pokutou ve výši 150 tisíc rublů (nyní kolem 38 tisíc korun). Předmětem obžaloby byl článek, ve kterém Orlov napsal, že Rusko se za prezidenta Vladimira Putina snížilo k fašismu.

„Krvavá válka, rozpoutaná Putinovým režimem proti Ukrajině, je nejen masovým vražděním lidí, ničením infrastruktury, ekonomiky a kulturních objektů této nádherné země. Není to jen ničení základů mezinárodního práva. Je to i ta nejtěžší rána pro budoucnost Ruska. Země, která se před 30 lety uvolnila z komunistické totality, sklouzla zpět do totality, tentokrát fašistické,“ napsal v článku, který původně vyšel ve francouzštině.

Vzhledem k věku a zdravotnímu stavu jednoho z šéfů Memorialu navrhla tehdy prokuratura místo vězení udělení pokuty. Orlov označil rozsudek za „mírný, ale nezákonný a nespravedlivý“.

Prokuratura nicméně změnila postoj, odvolala se a v prosinci soud nařídil nový proces. Orlov před soudem zopakoval svou kritiku ruského válečného tažení a trval na tom, že je skutečným vlastencem. Odsoudil počínání obžaloby a prohlásil, že ho pronásledují, protože si dovolil veřejně kritizovat počínání úřadů.

V závěrečném vystoupení při nynějším procesu Orlov řekl, že soud začal právě v den, kdy Ruskem a světem otřásla zpráva, že ve vězení zahynul opoziční politik Alexej Navalnyj.

„Jsou to všechno články jednoho řetězu: smrt, přesněji vražda Alexeje, soudní zúčtování s jinými kritiky režimu, včetně mne, zardoušení svobody v zemi, vpád ruských vojsk na Ukrajinu,“ prohlásil.

„Žádný zločin jsem nespáchal. Soudí mě za novinový článek, ve kterém jsem režim v Rusku označil za totalitní a fašistický. Článek jsem napsal před více než rokem. Některým známým se zdálo, že přeháním. Ale teď je naprosto zjevné, že jsem nijak nepřeháněl,“ prohlásil podle Meduzy.

Ustanovení o „diskreditaci“ a „šíření lživých informací“, přijatá po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu a hrozící až patnáctiletým vězením, mají umlčet veškerou kritiku války a ruského vedení, připomněla média.

Kdo je Oleg Orlov?

Orlov je jedním z nejznámějších a nejuznávanějších obránců lidských práv v Rusku, od roku 1999 patřil k vedení Memorialu, který proslul odhalováním zločinů komunismu v někdejším Sovětském svazu a postupně se stal největším sdružením na obranu lidských práv v Rusku.

Předloni získal Memorial společně s běloruským disidentem Alesem Bjaljackým a ukrajinským Centrem pro občanské svobody Nobelovu cenu za mír. Ruský soud nařídil v prosinci 2021 rozpuštění sdružení.

Orlov odsuzoval autoritářské excesy a porušování lidských práv již od vstupu sovětských vojsk do Afghánistánu v roce 1979. Do disentu se zapojil právě rozdáváním letáků proti invazi.

Na konci 80. let se připojil k Memorialu, tehdy čerstvé organizaci věřící, že uchováním památky milionů obětí sovětského režimu se vyhne zopakování historie.

V 90. letech působil Orlov jako pozorovatel během mnoha konfliktů v postsovětském prostoru. V roce 1995 byl ve skupině dobrovolných rukojmích při vyjednávání o propuštění téměř dvou tisícovek lidí zajatých čečenskými separatisty v nemocnici na jihozápadě Ruska.

Znovu byl zajat spolu s novináři koncem roku 2007 ozbrojenci v hotelu v Nazrani v Ingušsku, sousedícím s Čečenskem. Ozbrojenci rukojmí, včetně Orlova, zbili a vyhrožovali jim popravou, než je zanechali bosé ve sněhu, připomněla AFP.