Nemocný cyklistický magnát, který přišel o všechno. Tiňkov zkritizoval Putinovu válku, teď se musí skrývat

Extravagantní podnikatel Oleg Tiňkov se proslavil jako majitel cyklistického týmu Tinkoff. A jako jediný ruský oligarcha tvrdě zkritizoval ruskou agresi vůči Ukrajině.

Označení „oligarcha“ ale odmítá, Kreml mu prý nikdy nepomohl. Přesto na něj Západ uvalil sankce a hodnota jeho majetku se smrskla pod hranici miliardy dolarů.

Nadále ale Rusko kritizuje: „O dehumanizaci ruského režimu vypovídá, že mi vyhrožuje. Mně, člověku trpícímu vážnou leukémií. Chce mě potrestat za názor, můj upřímný názor.“

Oleg Tiňkov v roce 2019 | Zdroj: Profimedia

Oleg Tiňkov nikdy nepatřil k těm největším boháčům. I tak byl ale svého času patnáctým nejbohatším Rusem. Výjimečné na něm je, že svůj majetek neměl postavený na privatizaci velkých průmyslových podniků jako drtivá většina ruských oligarchů, jak rád zdůrazňuje.

„98 ze 100 ruských boháčů z žebříčku Forbes jsou oligarchové, kteří privatizovali a získali majetek politicky. Jen já a Sergej Galitskij nejsme oligarchové, své peníze jsme vydělali od nuly, nikoliv díky konexím. Nikdy jsem nebyl v Kremlu, nebyl jsem v kontaktu se státními firmami. Prosím, nenazývejte mě oligarchou,“ uvedl například v jednom ze svých instagramových příspěvků.

Ruská invaze na Ukrajinu, její dopady a následné západní sankce přitom Tiňkova připravily o post dolarového miliardáře. Ještě loni měl podle Forbesu jeho majetek hodnotu 4,7 miliardy dolarů.

Značka Tinkoff

54letý Tiňkov pochází ze západní Sibiře, narodil se v rodině horníka a po škole na šachtě sám nějakou dobu pracoval. V 90. letech zbohatl na prodeji asijské elektroniky v síti obchodů Technošok, piva Tinkoff nebo mraženého jídla – hlavně pelmení – značky Darja.

Tiňkov se svými novými pivy značky Tinkoff v roce 2013 | Zdroj: Profimedia

V poslední době proslul především díky své bance Tinkoff, která v zemi stojí za rozvojem internetového bankovnictví, a především podporou cyklistické stáje Tinkoff (dříve Saxo-Tinkoff nebo Tinkoff-Saxo), do které do roku 2016 nainvestoval celkem 50 milionů eur. Za tým jezdili například Peter Sagan, Roman Kreuziger nebo Alberto Contador.

„Nelze říct, že jsem ty peníze vyhodil, protože lidé v Evropě teď znají mou značku. I kdybych měl stroj času, ty peníze bych do toho dal znovu. Miluju cyklistiku, jen jsem z toho všeho teď unavený. Ale jednoho dne se mohu vrátit,“ řekl před šesti lety, když se loučil.

V roce 2016 v dresu své stáje Tinkoff | Zdroj: Profimedia

Při svém odchodu ze světa cyklisticky se rozhádal s ředitelem svého týmu Bjarnem Riisem i některými jezdci. O Contadorovi například prostořeký Tiňkov prohlásil:

„Respektuji ho jako jezdce za výsledky z minulosti, ale jinak ho nemám rád. A kromě Španělů ho nemá ráda ani většina jezdců z týmu. Měl by skončit, už není dost silný. Nevzal jsem ho ani na rozlučkovou party. Stejně je nudný a nikdy si s námi nedá ani šampaňské. Na rozdíl od Sagana, který je v pohodě.“

Tiňkov s obarvenou hlavou narůžovo při oslavách vítězství Alberta Contadora na Giro d'Italia | Zdroj: Profimedia

Jachta-ledoborec

Tiňkov vlastní společnost La Datcha, která se kasá tím, že dokáže zájemcům pronajmout miliardářský život. Sám podnikatel uvádí, že si pronájmem těchto služeb můžete rázem připadat jako ti největší boháči na světě.

V portfoliu má luxusní vilu v mexickém letovisku Cabo San Lucas na jižním cípu Kalifornského poloostrova, horské chaty ve střediscích Val Thorens a Courchevel ve francouzských Alpách nebo palác v toskánském letovisku Forte Dei Marmi.

Patří tam i Tiňkovova superjachta SeaXplorer 75 nazvaná taktéž La Datcha. Nejde však jen tak o ledajakou jachtu, ale i o ledoborec, který dokáže prorazit až 40centimetrovou vrstvu ledu. V rámci nabídek na pronájem jsou inzerovány možné cesty do tropických oblastí jakožto i daleko za polární kruh.

77 metrů dlouhý koráb za 80 milionů eur je vybavený kromě jiného i dvěma helikoptérami, čtyřmi vodními a dvěma sněžnými skútry nebo miniponorkou. Na vodu byl spuštěn v roce 2020.

Vzhledem ke své nemoci si Tiňkov superjachty příliš neužil, v rámci portfolia La Datcha si ji ale může kdokoliv pronajmout za 665 tisíc liber (zhruba 20 milionů korun) na týden.

Vztah s Putinem

Tiňkov se v minulosti chlubil svými vazbami na ruského prezidenta Vladimira Putina, i tyto řeči nakonec stály za tím, že jej západní státy zařadily na své sankční seznamy.

Nepomohla mu ani kritika ruských poměrů, od začátku invaze na Ukrajinu se postavil do čela Putinových kritiků. Jiní oligarchové jako například Oleg Děripaska vyzvali k promptním mírovým jednáním, Tiňkov ale přímo a tvrdě zkritizoval Rusko jako agresora.

V emocionálním příspěvku na instagramu uvedl: „V Rusku sice žijí de***ové, kteří malují písmeno Z, ale 90 procent Rusů je proti válce. Umírají nevinní lidé i vojáci. Generálové se probudili s kocovinou a zjistili, že mají armádu na h**no,“ nebral si Tiňkov servítky.

„Jak by asi mohlo mít Rusko dobrou armádu, když se celá země topí v servilitě, lokajství a nepotismu?“ zkritizoval svou vlast.

Na závěr svého příspěvku se v angličtině obrátil k zahraničí: „Milý kolektivní Západe, dej, prosím, Putinovi šanci vycouvat, aby si zachránil tvář a tento masakr zastavil.“

V posledních letech se sice z Ruska přesunul do Londýna, jelikož jej ale na sankční seznam v březnu zařadila i Velká Británie, do země nyní nesmí a jeho tamní majetek vláda zmrazila.

„Dokud bude Putin u moci, dokud bude naživu, pochybuji, že se něco změní. Nevěřím v budoucnost Ruska. Nejsem připraven spojovat své jméno, svou značku se zemí, která bezdůvodně útočí na své sousedy,“ řekl Tiňkov.

Vladimir Potanin

Ališer Usmanov

Roman Abramovič

Oleg Děripaska

Leukémie

Tiňkov navíc v posledních dvou letech bojuje s akutní formou leukémie, přitížil mu i těžký průběh covidu.

„V posledních dvou letech jsem se dvakrát téměř ocitl na onom světě. Už vím, jak je život křehký,“ vysvětloval Tiňkov, že i proto vystupuje proti válce a upozorňuje na utrpení ukrajinských civilistů.

„Státy by měly utrácet peníze za léčbu lidí, za výzkum rakoviny, ne za válku,“ uvedl koncem února s dodatkem, že jako pacient ví více než kdo jiný, o čem mluví.

Během léčby podstoupil transplantaci kostní dřeně a nyní se potýká s reakcí štěpu proti hostiteli, což je hlavní zdravotní komplikace po přijetí transplantátu kmenových buněk od geneticky odlišné osoby.

Odchod z Ruska

Tiňkov před týdnem pro The New York Times řekl, že krátce poté, co zkritizoval Putina, začal Kreml vyhrožovat vedení Tinkoff banky. Pokud by s ním nepřerušila styky, ruská vláda by banku znárodnila.

Z pozice šéfa Tinkoff Bank přitom odstoupil už před dvěma lety v souvislosti se svou diagnózou.

Tinkoff Bank pár dní po Tiňkovových instagramových výlevech oznámila, že dojde ke změně jejího jména a značky. „Společnost se na tento krok dlouho připravovala. Nedávné události toto rozhodnutí ještě zvýznamnily,“ uvedla v prohlášení.

Tinkoff Bank je na ruském trhu jedním z největších bankovních domů, je druhým největším poskytovatelem kreditních karet a její úspěch je založen především na online provozu, jelikož nemá žádné fyzické pobočky.

V prozatím posledním instagramovém příspěvku Tiňkov oznámil definitivní odchod z Ruska. „Sbohem Tinkoff Bank. Sbohem Rusko.“ Zopakoval, že byl jedním z mála podnikatelů, kteří dokázali v zemi vybudovat prosperující byznys bez státní pomoci. „Byl jsem hrdý, že ve zkorumpovaném a archaickém Rusku lze vybudovat svobodný a americký typ podnikání.“

Na konci dubna proto prodal svůj podíl loajálnímu oligarchovi Vladimiru Potaninovi za nespecifikovanou částku. Jak ale sám řekl pro The New York Times, za své firmy dostal jen zlomek hodnoty.

„Byl jsem donucen to prodat. Domluvili jsme se velmi rychle, nebyl jsem v dobré vyjednávací pozici,“ řekl k transakci a dodal, že je ale Potaninovi vděčný, že ho rychle vykoupil.

Tiňkov na ekonomickém fóru v Petrohradu v roce 2019 | Zdroj: Reuters

Kromě nuceného prodeje svých firem a odchodu z Ruska se začal Tiňkov bát i o holý život. Poté, co jej jeho kontakty z ruských bezpečnostních složek informovaly o hrozícím nebezpečí, si najal bodyguardy a ukrývá se na neznámém místě. Nevylučuje, že jej Kreml může chtít zlikvidovat.

„Nevím, jak dlouho ještě budu naživu, ale rozhodně nechci umřít s miliardami jako zbabělec a bastard jako 90 % ruských oligarchů. Zbabělci, máte jen jeden život a musíte ho žít jako lidé,“ vzkázal ruské podnikatelské elitě, která se proti Putinově válce nepostavila.

„Ukrajina zvítězí, protože dobro vždy zvítězí nad zlem. Učili nás to ve škole!“ zakončil jeden ze svých instagramových příspěvků.