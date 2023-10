Univerzita Palackého oslavila v New Yorku 450 let. Lákala tam na krásy Olomouce a výměnné programy

Hanácká metropole Olomouc a její univerzita Palackého se představovaly v New Yorku. Na Dni otevřených památek lákali jejich zástupci k návštěvě Olomouckého kraje v České národní budově na Manhattanu. Univerzita Palackého tam také s partnerskými univerzitami ze Spojených států slavila 450 let od svého založení. Od stálého zpravodaje New York 7:38 23. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Dni otevřených památek lákali zástupci olomoucké univerzity a města Olomouc k návštěvě Olomouckého kraje | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Návštěvníky secesní České národní budovy, ve které v New Yorku sídlí třeba generální konzulát nebo České centrum, zvaly k cestě do Olomouce videoklipy o historii i současnosti tohoto akademického města.

Na příkladu studenta z Kolumbie ukazoval dokumentární film univerzity, jaké možnosti studia a studentského života Olomouc nabízí a jaký má univerzita výzkumný program.

Zástupci města Olomouc, Univerzity Palackého a Olomouckého kraje pak byli dychtivými návštěvníky skoro na roztrhání a propagační brožury a předměty Olomouce na rozebrání.

Univerzitu Palackého pojí s americkými vysokými školami už několik desítek let spolupráce. A to oběma směry. Nejen, že odtamtud jezdí Češi studovat do Ameriky, ale i američtí studenti jezdí do Olomouce.

Dlouhodobé spolupráce

Nejintenzivnější jsou kontakty s univerzitami na jihu a středozápadě Spojených států.

„Máme spolupráci s University of Minnesota, která je naším partnerem v evropské univerzitní alianci Aurora. Potom máme spolupráci s University of Florida, kde jde hlavně o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu,“ říká prorektor pro zahraniční vztahy Jiří Stavovčík.

„Více než 30 let spolupracujeme s Moravian University – ano, taková univerzita existuje v Betlému v Pensylvánii a je šestou nejstarší univerzitou ve Spojených státech. Založili ji moravští bratři v 18. století,“ pokračuje.

„Potom máme více než 30 let spolupráci s University of Nebraska. Každý rok hostíme dvacet až třicet jejích studentů a spolupráci teď rozšiřujeme do mnoha oborů na všechny tři kampusy univerzity,“ dodává.

Propagační brožury a předměty Olomouce obklopily davy | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Z těch vysokoškolských studentů jsou to hodně humanitně zaměřené obory, které se zabývají historií, historií střední Evropy,“ říká rektor Univerzity Palackého Martin Procházka.

„Pak jsou velmi oblíbené i programy zdravotnické, protože na rozdíl od těch pregraduálních amerických škol jsou naši studenti už běžně zapojeni do péče o pacienty a pracují v reálné medicíně. To je pro americké studenty velmi atraktivní,“ vysvětluje.

Nejkrásnější město v Česku

Olomouc je podle mezinárodního turistického průvodce Lonely Planet nejkrásnější město České republiky s druhou nejstarší univerzitou. Návštěvníci prezentace Olomouce a přilehlého kraje se rádi nechali krásami regionu zaujmout.

Wootenovi z New Yorku jezdí do Česka často, ale o Olomouci prý ještě nevěděli. Teď už ji zařadí do svého příštího cestovního plánu.

Prezentaci Univerzity Palackého a Olomouce uzavřel galavečer s klavírním recitálem Davida Kalhouse, který přednáší na Floridské státní univerzitě.