Nesledujte olympijské hry v Pekingu, nezvyšujte olympijskému výboru zisky, vyzývají zástupci Ujgurů

Babur Ilchi stojí před americkým Kapitolem a kolem sebe má osm olympijských plakátů čínsko-australského umělce Baduciaa. Na jednom z nich biatlonista se symboly čínského režimu střílí spoutaného, oslepeného Ujgura.

„Když vidím ty plakáty, jako bych sloupával nátěr, který těmto olympijským hrám dala Čínská komunistická strana. Místo štěstí, pohostinnosti a blahobytu se najednou objeví, jak je to ve skutečnosti – policejní režim, který páchá genocidu a nemilosrdně utlačuje lidi. A hry má jako vitrínu, aby sportem lakoval svou reputaci na růžovo,“ říká Radiožurnálu Babur.

Babur Ilchi stojí před americkým Kapitolem a kolem sebe má osm olympijských plakátů čínsko-australského umělce Baduciaa | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Ten se narodil v čínském Turkestánu, teď žije v americkém exilu a s rodinou a přáteli doma ztratil spojení. V roce 2019 se zpožděním zjistil, že jeho sedmdesátiletý děda, přední ujgurský spisovatel s cukrovkou a srdečními problémy, je po smrti.

„Pro mě osobně jsou olympijské hry v Číně fackou do tváře. Ta akce by měla reprezentovat ideály lidské slušnosti, spolupráce a míru. Přitom proti Ujgurům, mým vlastním lidem, režim páchá genocidu. Mého dědu uvěznili v jednom z táborů pro Ujgury a zemřel krátce poté, co ho propustili. Byl to starý člověk se zdravotními problémy, které během pobytu tam neléčili a zanedbávali. Od všech ostatních Ujgurů, které v diaspoře znám, slýchám, že trpí úplně stejně. Ztratili kontakt se svými milovanými a pak zjistili, že jsou mrtví. A sami nemají vyhlídku, že se někdy vrátí domů. Tyhle věci velmi silně tíží každého Ujgura,“ popisuje Babur Ilchi, na co bude myslet on během následujících dvou týdnů, kdy bude těžké se i na dálku vyhnout olympijským hrám v Pekingu.

Spolupráci s čínským režimem vyčítá Mezinárodnímu olympijskému výboru a jeho sponzorům a vysilatelům, pro sportovce má prý dávku pochopení.

„Mezinárodní olympijský výbor si vybral, že bude dál podporovat genocidu Ujgurů, a tak vystavil sportovce tomuto neuvěřitelně těžkému a nepříjemnému rozhodování, které vůbec neměli být nuceni dělat. Myslím, že spoluvinu na genocidě Ujgurů určitě nesou Mezinárodní olympijský výbor a jeho sponzoři a vysilatelé. MOV kryje zvěrstva Komunistické strany Číny, když se tváří, že se žádná nedějí, či tvrzením, že Čína bude lidská práva respektovat. A olympijští sponzoři tomu umetají cestu, když s nimi utvořili partnerství a připojili k tomu své jméno a pověst. Někteří sponzoři jsou dokonce spojovaní s nucenou prací Ujgurů,“ říká mladý Ujgur Babur Ilchi a nejen od něj tu zaznívá srovnání této pekingské olympiády s hrami v nacistickém Německu v roce 1936.

Lidé společně s republikánským kongresmanem Chrisem Smithem (uprostřed s černým deštníkem) protestují proti olympiádě v Pekingu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Toto srovnání používá z pódia i republikán Chris Smith z kongresového výkonného výboru pro záležitosti Číny a dlouhodobý kritik amerických obchodních vztahů s tamním komunistickým režimem. Teď se mu nelíbí přístup amerických korporací ani Bílého domu k hrám v Pekingu.

„Wej Ťingšeng, skvělý otec čínského demokratického hnutí, mi jednou řekl: ‚Když jste vůči Čínské komunistické straně slabí a váhaví, oni pak víc bijí vězně. Když jste silní, tvrdí a předvídatelní, bijí nás míň.‘ Řekl mi to v Pekingu, než ho znovu zatkli. Respektují jenom sílu. A diplomatický bojkot těchto her je podle mě velmi slabý. Měli jsme mnohem silněji požadovat změnu pořadatelské země. Vědělo se to roky. Myslím, že kdybychom nasadili totální ofenzivu, tak jsme mohli uspět,“ tvrdí dlouholetý republikánský kongresman z New Jersey.