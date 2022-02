Jak můžete mít hry s olympijským duchem, když masakrujete lidi, kritizuje americký kongresman

K diplomatickému bojkotu olympijských her v Pekingu se nakonec přidalo i Česko. V čele této iniciativy stojí Spojené státy, rozhodl o tom prezident Joe Biden. Někteří zákonodárci to ale považují za slabé a neúčinné gesto. Zpravodaj Českého rozhlasu ve Washingtonu o tom mluvil s jedním z nich – se členem kongresového výboru pro záležitosti Číny, který kritizuje obchodní vztahy s touto zemí a dlouhodobě usiloval o změnu pořadatele letošních her. Washington 12:00 9. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Republikán Chris Smith | Foto: Stefani Reynolds / CNP | Zdroj: Profimedia

S Chrisem Smithem a dvěma televizními štáby stojíme před sídlem Kongresu, kde tento republikán působí 40 let. Čína, kde se v minulosti osobně setkal s disidenty, patří k jeho hlavní agendě. Předsedal víc než 70 kongresovým slyšením o porušování lidských práv v Číně a dlouhodobě vyzýval ke změně organizátora letošních her.

„Jak můžete mít olympijské hry s olympijským duchem, když masakrujete lidi, znásilňujete ženy, zneužíváte děti sexuálně i jinak? To je nepřijatelné. A je to Si Ťin-pchingova genocida, on ji nařídil,“ rozčiluje se kongresman z New Jersey nad tím, co čínský režim popírá.

„Stejně tak prezident Si rozdrtil Hongkong a nechal uvěznit skvělé lidi jako Joshuu Wonga jen proto, že chtěli demokracii a lidská práva. Takže zvěrstva pokračují a Si pokukuje i jinam, třeba po Tchaj-wanu. A dozor tajné policie je všudypřítomný. I kvůli technologiím, které částečně pocházejí od firem z Ameriky a Evropy. Ať se stydí, že umožňují diktatuře sledovat lidi, co jen chtějí svobodu a demokracii,“ popisuje.

Srovnání s olympiádou v Berlíně používá i republikán Chris Smith (vlevo) z kongresového výkonného výboru pro záležitosti Číny a dlouhodobý kritik amerických obchodních vztahů s tamním komunistickým režimem | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Smith kritizuje to, jakým směrem se Spojené státy i svět kdysi vydaly – že v případě Číny připustily oddělování obchodu a lidských práv.

I v tom vidí příčinu, proč teď olympijské hnutí umožnilo konání her v totalitní zemi, která se od letních her v roce 2008 v represích posunula mnohem dál, a tentokrát už se ji Mezinárodní olympijský výbor ani nesnaží tlačit k žádným závazkům, pokud jde o lidská práva.

„Celé to začalo tím, když si v Číně uvědomili, že všechno, o co nám jde, jsou zisky. Bill Clinton v roce 1994 roztrhal svůj vlastní skvělý exekutivní výnos a oddělil lidská práva od obchodu. Nebýt toho, měli bychom dnes podle mě jinou Čínu. A korporátní Amerika to bohužel dovedla do důsledku. Bůhví proč firmy nabyly falešného dojmu, že když budou s Čínou obchodovat, diktatura se nějak změní v demokracii. To se nikdy v dějinách nestalo, takže nevím, proč by to měl být případ Čínské komunistické strany. Když měla jejich země vstoupit do Světové obchodní organizace, kritizoval jsem to a říkal, že Čína tu organizaci změní, a ne naopak. A přesně to se stalo,“ kritizuje Smith.

Posilování režimu i bohatnutí

Podle kongresmana vede obchodování s Čínou či propůjčování olympijských her Pekingu jen k dalšímu bohatnutí a posilování režimu, který dál mučí vlastní lidi a je stále agresivnější navenek.

Smith v Kongresu předkládal některé návrhy týkající se obchodu s Čínou, naposledy se podílel na loni přijatém zákonu, který zakazuje dovážet do Ameriky zboží, které využívá nucené práce Ujgurů.

„Oni se dívat nebudou. Oni nemůžou zapnout televizi a sledovat olympijské sjezdové lyžování. Nezapomenu, jak na jednom slyšení v Kongresu svědčila žena, kterou v čínském koncentráku mučili. A když se zeptala, proč to dělají, odpověděli, že je muslimka a Ujgurka. Chtěla radši umřít. Ptal jsem se na to při jiném slyšení korporátních olympijských sponzorů – šéfů Coca-Coly nebo Intelu. Těm je ale tohle jedno. Proti Číně neřeknou ani slovo. Ti chtějí levnou práci a trh pro své produkty. A to je hanebné,“ myslí si Smith.

Americká Nadace Památníku obětí komunismu vydala obsáhlou studii, která na základě veřejně dostupných dat analyzuje, jak americké korporace pomáhají čínskému režimu k represím tamních obyvatel. Nejhůře z hodnocení vyšly Dell, GE, Intel a Microsoft.

Společnost Human Rights Foundation vyvinula ke stažení do internetových prohlížečů nástroj, který před každým nákupem uživatele upozorní, jestli vybrané zboží neobsahuje nucenou práci Ujgurů, případně nabídne jiné možnosti.

Lidé společně s republikánským kongresmanem Chrisem Smithem (uprostřed s černým deštníkem) protestují proti olympiádě v Pekingu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas