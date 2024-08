Olympijský oheň v balonu budí kontroverze. Pařížané se neshodnou na tom, zda by měl zůstat po hrách

Paříž má novou chloubu. Je jí olympijský oheň umístěný v horkovzdušném balonu, který se vznáší v centru města nedaleko řeky Seiny. Koncem minulého týdne oheň symbolicky zažehl hvězdný pár francouzských sportovců – judista Teddy Riner a bývalá atletka Marie-José Pérecová. Někteří Francouzi si olympijský balon natolik oblíbili, že by ho v centru Paříže chtěli nastálo. Paříž 11:11 1. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olympijský oheň v horkovzdušném balónu | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Balon s olympijským ohněm je hned vedle Louvru v Tuilerijských zahradách. Jeho vrchní část je ve dne zavěšená ve výšce 30 m a ta spodní je položená v kašně.

„Je to obdivuhodné. Byla jsem kousek odtud při zahajovacím ceremoniálu olympijských her. Tehdy jsme se nemohli dostat blíž. Teď, když balon vidíme z pár metrů, tak je to opravdu působivé,“ říká Manon. Je přesvědčená, že olympijský balon do Tuilerijských zahrad patří.

Ostatně první horkovzdušný balon s bratry Montgolfierovými se koncem 18. století vznesl právě z Tuilerijských zahrad.

„Na jedné straně je Louvre a hned vedle něj moderní pyramida. Teď k tomu přibyl tenhle olympijský balon, který působí taky moderně. Mně se to líbí,“ říká Isabelle. Podle ní historie může ladit s moderním designem.

Narušení výhledu

Do řeči jí přitom skáče manžel Marc, který má obavy, aby balon nenarušoval celkový výhled na město. Po soumraku totiž stoupá až do výšky 60 metrů. „Nejsem si jistý, jestli balon nebude narušovat celkovou perspektivu a výhled na náměstí Svornosti, Vítězný oblouk a ještě dál na Velký oblouk ve čtvrti La Défens,“ obává se.

Pařížané Marc a Isabelle před olympijským ohněm | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Marc má částečně pravdu. Olympijský balon je po setmění vidět z velké dálky. Kdybyste se na něj podívali z třídy La Grande-Armée, tak ho uvidíte svítit mezi nohama Vítězného oblouku. Balon nezáří díky ohni, ale díky elektřině.

„Je to krásný úspěch a využití moderních technologií energetické společnosti EDF. Balon svítí díky vodnímu rozprašovací a světlům,“ popisuje návštěvník Sylvain a má pravdu. Olympijský balon svítí díky čtyřiceti LED světlům, které září do vodní mlhy vytvořené pomocí 200 vysokotlakých trysek.

Podobu balonu navrhoval designér Mathieu Lehanneur. Ten je také autorem olympijské pochodně, která dva a půl měsíce putovala celou Francií. Francouzský designér rádiu France Bleu řekl, že by byl rád, kdyby olympijský balon zůstal v Tuilerijských zahradách i po olympijských hrách a napodobil tak osud Eiffelovy věže, která o víc než 130 let přežila světovou výstavu, pro kterou byla postavená.

Pařížská starostka Anne Hidalgová uchování olympijského balonu v centru Paříže podporuje. Stejně tak by chtěla, aby na Eiffelově věži zůstaly olympijské kruhy a podél Seiny sochy slavných francouzských spisovatelek a političek, které tam nainstalovali pro zahajovací ceremoniál olympijských her.