Při ostřelování v súdánském Omdurmánu zemřelo 32 lidí. Armáda dál bojuje s polovojenskými jednotkami

Při úterním ostřelování, které súdánská armáda zaměřila na jednu ze čtvrtí Omdurmánu, druhého největšího města země, přišlo o život nejméně 32 lidí. Uvedla to agentura Reuters s odkazem na aktivistickou skupinu Emergency Lawyers. Čtvrť Ombada v západním Omdurmánu se stala dějištěm těžkých bojů, armáda se zde snaží odříznout klíčové zásobovací trasy využívané polovojenskými Jednotkami rychlé podpory, proti kterým bojuje od 15. dubna. Omdurmán 21:27 6. září 2023

Súdánská armáda vedená generálem a faktickým vládcem africké země Abdal Fattáhem Burhánem svádí boje s polovojenskými RSF bývalého Burhánova zástupce Muhammada Hamdana Dagala.

Dvojice generálů se k moci dostala pučem v roce 2021, později se ale rozešla kvůli neshodám ohledně rozdělení moci.

V Súdánu je v současné době vnitřně vysídleno téměř 7,1 milionu lidí. Zhruba pět měsíců trvající boje v této zemi přiměly více než polovinu z nich opustit v poslední době své domovy, uvedla v úterý Mezinárodní organizace pro migraci, která je agenturou OSN.

Do konce roku ze Súdánu do sousedních zemí navíc uprchne dalších více než 1,8 milionu lidí. V pondělí to uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.