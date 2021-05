‚Jsme rozhořčeni vzniklou situací.‘ Běloruské aerolinky Belavia ruší lety do Paříže a Londýna

Běloruská letecká společnost Belavia zrušila lety do Paříže a Londýna v období 25. května až 30. října. Stalo se tak kvůli rozhodnutí britských a francouzských úřadů zakázat běloruským aerolinkám létat do těchto zemí a zpět. V úterý to oznámila agentura TASS. Západní společnosti jako Air France, Austrian Airlines či Finnair, naopak přestávají létat nad Běloruskem. Minsk 12:54 25. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letadlo (ilustrační foto) | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

Omezení, která zavedl Západ, jsou reakcí na nedělní nucené přistání komerčního letadla na lince z Atén do Vilniusu v Bělorusku. Letadlem cestoval opoziční novinář Raman Pratasevič, který byl krátce po přistání zatčen.

„V souvislosti s rozhodnutím vlád Británie a Francie o zákazu letů Belavie do a z Británie a Francie jsme nuceni zrušit lety do Londýna a Paříže od 25. května do 30. října 2021,“ oznámila společnost. „Jsme rozhořčeni vzniklou situací, kterou nejsme s to změnit. Omlouváme se cestujícím,“ dodala Belavia.

Ještě před oznámením Belavie byl podle ruské redakce BBC zrušen ranní let běloruských aerolinek z Minsku do Paříže. Stanice na svém webu připomněla, že summit Evropské unie přijal rámcové rozhodnutí uzavřít pro běloruské společnosti vzdušný prostor a letiště v Evropě. Zároveň měl doporučit evropským společnostem zrušení letů nad Běloruskem.

Bělorusko podle BBC budou míjet také Singapore Airlines. Zatím nad Běloruskem podle agentury RIA Novosti létají letadla z Číny, Jižní Koreje, Turecka a Ruska. Jedno letadlo z Minska přistálo ve Stockholmu.

Zrušit od středy letecké spojení s Běloruskem se podle BBC v úterý rozhodla také ukrajinská vláda, jak oznámil premiér Denys Šmyhal. Vláda omezí nejen lety do Běloruska, ale i přelety nad ním.

„Jediným zastáncem Minska v tomto konfliktu zůstala Moskva,“ upozornil ruský list Kommersant.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová v úterý ve vysílání rozhlasové stanice Vesti FM označila reakci Západu za „hysterii“. Podle ní došlo v posledních letech k několika případům vynuceného přistání letadel z různých zemí ze strany Západu, a to i z politických důvodů.