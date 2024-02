Omezení rychlosti na 10 km/h na německé hranici. Doporučuji dodržovat, chodí pokuty, varuje expert

Na to, že v Německu se vyplatí důsledně dodržovat rychlostní omezení v obci i mimo ni, si čeští řidiči už zvykli. Teď si zvykají na rychlostní omezení na 10 km/h na přechodu do Žitavy u Hrádku nad Nisou. Několika lidem už kvůli překročení rychlosti přišly vysoké pokuty. Žitava 14:16 19. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na hranici s Německem v Žitavě je nově rychlost snížená na 10 km/h | Foto: Jaroslav Hoření | Zdroj: Český rozhlas

„Hodně známých mi poslední dobou říká, že jim chodí výzvy, aby uhradili pokutu z hraničního přechodu do Žitavy. Když tam jedete, od Hrádku nad Nisou, k původně hraničnímu přechodu, je tam snížená rychlost na 30, a pak hned na 10 km/h,“ potvrzuje dopravní expert Roman Dubský.

I když je hluboká noc, jeďte tam do 10 km v hodině, těch pár metrů to vydržíte, radí dopravní expert Roman Budský

V Česku by možná jen málo řidičů toto omezení dodrželo. Podle některých odborníků je rychlost 10 km v hodině optimální pro začátečnický běh.

„Jenomže tam to měří a lidem skutečně chodí nepříjemné pokuty, že třeba projeli rychlostí 28 km/h, to je za 85 eur. Opravdu doporučuji, i když je hluboká noc, jeďte tam do 10 km v hodině, těch pár metrů to vydržíte. Je tam kamera, je tam radar a ty pokuty skutečně důsledně chodí,“ varuje Roman Budský.

Podle něj jsou důvodem razantního snížení rychlosti v úseku namátkové kontroly vozidel. Němečtí policisté už z dálky sledují, kdo v autech sedí, zda posádka není něčím podezřelá. Potřebují tedy vozidla zpomalit, aby byli schopni to posoudit a případně podezřelé vozilo bezpečně odstavit.

Jak Roman Budský také připomíná, v Německu řidič automobilu nesmí mít například zahalenou tvář šálou, nebo třeba burkou. Je to proto, aby se dal identifikovat šofér, který spáchá přestupek, na kameře.

A na co dalšího by si motoristé měli dát pozor při cestě do Německa a také Polska?