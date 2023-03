‚Destruktivní aplikace.‘ Utah představil zákon, který limituje přístup dětí k sociálním sítím

Utah jako první americký stát představil zákon rozsáhle omezující přístup dětí k sociálním sítím, informuje agentura AP. Má snížit vystavování mladých nebezpečným vlivům, které s sebou platformy přináší, a to například vyžadováním rodičovské kontroly či ověřováním věku. Soubor dvou zákonů ve čtvrtek podepsal republikánský guvernér Spencer Cox. Zatímco někteří rodiče opatření vítají, společnosti a ochránci osobních údajů ho kritizují. Salt Lake City 13:02 24. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Destruktivní sociální média. Tak označil sítě utažský republikánský guvernér Spencer Cox, který ve čtvrtek podepsal sérii dvou zákonů omezující přístup dětí a nezletilých k těmto platformám. Má děti chránit před psychickými a dalšími problémy. | Foto: LoboStudioHamburg/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

Cílem legislativy je omezit škodlivé účinky sociálních sítí na děti. Soubor zákonů si tak našel podporu především u rodičů a obhájců práv dětí. Jedná se o první zákon podobného rozsahu ve Spojených státech.

Podle nového zákona by děti nesměly používat sociální platformy v čase mezi 22.30 a 6.30. Kromě toho každý, kdo se bude chtít na sociální síť přihlásit, bude muset prokázat svůj věk.

Legislativa také zjednodušuje podání žaloby v situacích, kdy mělo dojít vinou aplikací k újmě dítěte. V soudních případech týkajících se dětí pod 16 let by tedy došlo k přenesení břemena odpovědnosti za vzniklé škody z uživatelů na společnosti, které budou muset dokázat, že jejich obsah nebyl škodlivý.

„Jsme i nadále velmi optimističtí a věříme, že se nám podaří prosadit nejen ve státě Utah, ale v celé zemi legislativu, která výrazně změní vztah našich dětí k těmto velmi destruktivním sociálním médiím," řekl k legislativě republikánský guvernér Spencer Cox.

Ochrana projevu a osobních údajů

Zasažené společnosti, jako jsou například giganti TikTok, Snapchat či Meta, která vlastní Facebook a Instagram, by na základě opatření mohly být nuceny změnit reklamní strategii, kterou cílí na nezletilé uživatele.

Toto omezení by mohlo být pro firmy kritické, jelikož právě z inzerce čerpají své největší zisky.

Očekává se, že společnosti se budou vůči legislativě bránit žalobou, a to především na základě práva na svobodu slova garantovaného prvním dodatkem americké Ústavy.

Legislativu kritizují také zastánci ochrany osobních údajů. Varují, že časové omezení a ověřování věku by porušilo právo dospívajících na svobodu projevu a soukromí.

Kromě toho upozorňují, že ověřování věku každého uživatele by platformám poskytlo ještě více údajů, například z vládou vydávaných identifikačních průkazů či rodných listů.

Bumerangový efekt?

List The New York Times ale upozorňuje na to, že ve výsledku by mohla být legislativa kontraproduktivní. Opatření by mohlo zhoršit problémy duševního zdraví mládeže tím, že odřízne mladé lidi od důležitých zdrojů informací a podpory.

„Víme, že marginalizovaná mládež, jako jsou děti z LGBTQ+, používá sociální média opravdu důležitým způsobem, a to aby našla sounáležitost a podporu, zejména když nemá podporu rodiny,“ komentovala pro deník psycholožka Sarah Coyne, odbornice na dětský vývoj.

„Takže pokud se sedmnáctiletý mladík, který opravdu bojuje s duševním zdravím, obrací na sociální média, aby našel místo, kam patří, a jeho rodiče ho od toho odříznou nebo se dívají na jeho zprávy, může to mít opravdu negativní dopad,“ dodává.

Podobné zákony v zemi

Kromě Utahu se podobná opatření objevila v dalších amerických státech, Arkansasu, Texasu, Ohiu, Louisianě a New Jersey.

Také Kalifornie minulý rok představila zákon cílící na ochranu mladých před škodlivými vlivy sociálních sítí, jeho opatření ale nejsou tak rozsáhlá jako v případě Utahu. Nepočítá například s rodičovskou kontrolou.

Zákon by měl v Utahu vstoupit v platnost 1. března 2023.