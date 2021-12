ONLINE: Podle prvních odhadů je varianta omikron nakažlivější než delta, řekl britský premiér Johnson

Nová varianta koronaviru omikron je podle prvních náznaků zřejmě nakažlivější než delta. Britský premiér Boris Johnson to v úterý podle agentury Reuters řekl ministrům své vlády. Dodal nicméně, že je příliš brzy na to, aby se o závažnosti varianty omikron vyvozovaly závěry. Oficiální data naznačují, že variantou omikron se v Británii nakazí až 1000 lidí denně, uvedl dnes list The Times.

Londýn 15:02 7. prosince 2021