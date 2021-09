Omluva nestačí, musím teď živit rodinu, říká pozůstalý po obětech amerického útoku dronem

Omluva nestačí, řekl v sobotu Afghánec Ímal Ahmadí, který při útoku americké armády v Kábulu přišel v srpnu o deset příbuzných. Pentagon původně útok bezpilotního letadla vydával za akci proti autu s atentátníky, v pátek se ale omluvil a přiznal, že zemřelo deset civilistů. Mezi oběťmi útoku z 29. srpna byla i tříletá Ahmadího dcera, uvedla v sobotu agentura AP. Z deseti mrtvých bylo sedm dětí. Kábul 20:31 18. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dron (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Střela z bezpilotního letounu zasáhla auto Ahmadího bratra. Rodina v sobotu požádala Washington, aby incident vyšetřil a aby byli potrestáni vojáci, kteří jsou za incident zodpovědní.

„Omluva nám nestačí, Spojené státy by měly najít toho, kdo to udělal,“ řekl Ahmadí. Rodina podle něj také bude požadovat finanční odškodné a převoz několika členů do jiné země, kterou Ahmadí ale neupřesnil.

Zabitý řidič a Ahmadího bratr pracoval delší dobu pro americkou humanitární organizaci. Americká média hned po útoku uváděla, že mrtví jsou civilisté a že nic nepodporuje tvrzení Pentagonu o tom, že v autě byly výbušniny. Raketa auto zasáhla, když řidič vjížděl na příjezdovou cestu k domu a děti se rozběhly řidiče přivítat.

Americký generál Kenneth McKenzie v pátek přiznal, že útok byl „tragický omyl“ a že přišli o život nevinní civilisté, nikoli členové teroristické organizace Islámský stát (IS), jak Pentagon tvrdil dříve.

V době útoku vrcholila evakuace cizinců a jejich místních spojenců z Kábulu, který v srpnu ovládlo radikální hnutí Tálibán.

Členové místní buňky hnutí Islámský stát tři dny před útokem dronu na kábulském letišti při atentátu zabili 169 Afghánců a 13 amerických vojáků.

McKenzie v pátek řekl, že Spojené státy zvažují odškodné rodině mrtvých. Ahmadí se o omluvě dozvěděl od přátel v USA a v sobotu řekl, že to mrtvé zpět nepřivede. Ačkoli přiznání omylu přineslo úlevu, Ahmadí připomněl, že trvalo několik týdnů, než se rodině z USA někdo telefonicky ozval.

Pentagon dříve tvrdil, že cílem útoku byli atentátníci, kteří představovali hrozbu pro americké vojáky. Washington dokončil stažení vojsk z Afghánistánu 30. srpna.

Rodina bratrů Ahmadíů pracovala pro Američany a patří k těm, kdo se snaží získat víza a odejít z vlasti kvůli obavám ze msty Tálibánu. Zabitý bratr byl živitelem rodiny, k níž patří tři jeho bratři a jejich děti. „Teď nesu odpovědnost za rodinu já a nemám práci,“ řekl Ahmadí.