ONLINE: Americká administrativa schválila prodej 3350 střel Ukrajině. Vyjdou na 17 miliard korun
Administrativa prezidenta Spojených států Donalda Trumpa souhlasí s možným prodejem 3350 střel ERAM a příslušného navigačního vybavení Ukrajině za 825 milionů dolarů (17,3 miliardy korun). Ve čtvrtek o tom informovala americká Agentura pro obrannou spolupráci. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi.
Zmíněné střely ERAM mají dolet až 450 kilometrů, což Ukrajině umožní údery proti cílům více vzdáleným od fronty.
Zda se zbraní bude týkat nějaké omezení pro údery proti Rusku, není jasné. Součástí nákupu je i 3350 navigačních modulů, jejichž součástí je mimo jiné GPS.
Ukrajina chce střely nakoupit díky financím od Dánska, Nizozemska, Norska a díky americkému grantovému a půjčkovému programu FMF.
USA zveřejnily svůj souhlas s prodejem krátce před pátečním jednáním amerických a ukrajinských činitelů v New Yorku. Spojené státy se rovněž snaží zprostředkovat příměří mezi Ukrajinou a Ruskem. Zatímco Ukrajina opakovaně s bezpodmínečným klidem zbraní souhlasila, Rusko v bojích pokračuje.
Trump uspořádal 15. srpna na Aljašce setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, o tři dny později se pak v Bílém domě sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a s několika lídry Evropy a NATO.
Po těchto schůzkách prohlásil, že se uskuteční schůzka Zelenského s Putinem. Zatímco Zelenskyj uvedl, že Moskva dělá vše, aby se vrcholné jednání neuskutečnilo, Rusko tvrdí, že program ještě není připraven.