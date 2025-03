ONLINE: Armáda získala zpět Sudžu, tvrdí Rusko. Američané měli přiletět vyjednávat do Moskvy

Trump se s Ruskem nespojí. Napadené Evropě by pomohl, tvrdí republikán vozící sanitky na Ukrajinu

„Donald Trump je člověk, který hledá způsoby, jak posouvat to, co považuje za důležité. Co říkal včera, může být naprosto odlišné od toho, co říká dnes,“ říká Jan Surotchak.