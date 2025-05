ONLINE: Asi 2,2 miliardy korun. Finsko dá Ukrajině munici zaplacenou ze zmražených ruských aktiv

Finsko poskytne Ukrajině munici v hodnotě 90 milionů eur (2,2 miliardy korun). Využije k tomu výnosy z ruských finančních aktiv, které Evropská unie zmrazila po invazi Moskvy na Ukrajinu v roce 2022. S odvoláním na finské ministerstvo obrany to v pondělí napsala agentura Reuters. Sledujeme online Helsinky/Kyjev 17:12 19. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Členové mobilní dobrovolnické jednotky protivzdušné obrany stojí u svého kulometu během útoku ruských dronů v Kyjevské oblasti | Foto: Stanislav Kozliuk | Zdroj: Reuters

EU odhaduje, že ze zmrazených ruských aktiv v celkové hodnotě zhruba 300 miliard dolarů (6,6 bilionu korun) se v 27 unijních zemích nachází 210 miliard eur (5,2 bilionu korun). Většinou ve formě státních dluhopisů, které Ruská centrální banka uložila jako rezervy.

7:49 Využití výnosů z ruských aktiv je důležitý krok. Tři miliardy eur Ukrajině ale není mnoho, říká expert Číst článek

Evropská komise minulý rok rozhodla, že výnosy z aktiv mohou být použity na podporu ukrajinské armády prostřednictvím unijního fondu.

„Podařilo se nám vyjednat další financování finské podpory Ukrajině,“ řekl finský ministr obrany Antti Häkkänen. „Výrobky jsou nakupovány z finského průmyslu, aby se zvýšila zaměstnanost doma, a poslány na Ukrajinu, aby pomohly její obraně. S výsledkem jsem velmi spokojen,“ dodal.

Kreml na zprávu zatím nereagoval. V minulosti ale opakovaně uvedl, že jakýkoli krok k zabavení nebo prodeji zmrazených ruských aktiv by byl nezákonný, odporoval by majetkovým právům, představoval by nebezpečný precedens a byl by napaden u soudu.