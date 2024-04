ONLINE: Britové dohlíží na operace proti Černomořské flotile. Jsou tak zapojení do války, obviňuje ruská FSB

Ruská tajná služba FSB ve čtvrtek prohlásila, že britské speciální jednotky dohlížely na většinu ukrajinských operací namířených proti ruské Černomořské flotile a na útoky na Ruskem okupovaný poloostrov Krym. Informovala o tom ruská státní agentura TASS. Zároveň s odvoláním na FSB uvedla, že na Ukrajině působí britské námořní speciální jednotky (SBS) a že jejich přítomnost svědčí o přímém zapojení Británie do konfliktu. Sledujeme online Moskva 18:19 11. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britové dohlíží na operace proti Černomořské flotile, tvrdí ruská FSB (ilustrační foto) | Foto: Sofiia Gatilova | Zdroj: Reuters

„FSB pravidelně dostává informace o účasti západních tajných služeb, především britských, na přípravě ukrajinských speciálních jednotek. Odhalili jsme kurátorskou roli, kterou hrají britské speciální jednotky ve valné většině teroristických a diverzních akcí proti lodím Černomořské flotily a proti Krymskému poloostrovu,“ citovala agentura TASS představitele FSB.

Vyslání vojáků na Ukrajinu nelze vyloučit, říká exdiplomat. Eskaluje to válku, oponuje poslanec Číst článek

Ruská služba také prohlásila, že britské síly využívají Ukrajinu jako cvičnou plochu a že na ukrajinské vojáky pohlížejí jako na „materiál“ pro testování nových zbraní a taktik. Podle dalšího tvrzení FSB se Britové „nenamáhají“ s detailním promýšlením operací.

Příkladem takovéto nepropracované operace je podle FSB zmařený plán, v němž britské síly počítaly s vyloděním ukrajinských vojáků na Tendrivské kose v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny.

Už dříve Moskva obvinila některé členské státy NATO, že jejich vojáci působí na Ukrajině. Minulý měsíc také například polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski sdělil, že vojáci zemí NATO již na Ukrajině působí.

NATO vojáky na Ukrajinu nepošle. Nikdo nás o to nežádal, řekl Stoltenberg na výročí založení aliance Číst článek

Podle serveru Onet.pl měl na mysli vojenské instruktory, kteří na místě cvičí Ukrajince kromě jiného v zacházení s dodávanou technikou. Sikorski reagoval na debatu, kterou vyvolal francouzský prezident Emmanuel Macron, když nevyloučil vyslání francouzských vojáků na Ukrajinu. Šéf francouzské diplomacie Stéphane Séjourné následně upřesnil, že by Paříž své vojáky na Ukrajinu neposlala bojovat, nýbrž plnit jiné úkoly.

Přítomnost vojáků NATO na Ukrajině nepřímo potvrdil také německý kancléř Olaf Scholz, když hovořil o tom, že dodání německých střel Taurus Kyjevu není možné. Naznačil, že by si to žádalo vyslání německých vojáků na místo. Konkrétně Scholz uvedl, že to, „co dělají Britové a Francouzi, pokud jde o kontrolu cílů“ zasahovaných pomocí jimi dodaných střel, „nelze dělat v Německu“.