ONLINE: Britští vojáci by na Ukrajině mohli plnit pětiletou misi. Londýn o postupu jedná se spojenci

Británie zvažuje, že na Ukrajinu na pět let vyšle své vojáky, uvedl ve čtvrtek britský zpravodajský web The Telegraph s odvoláním na nejmenované zdroje. Vojáci by podle něj na Ruskem napadanou Ukrajinu byli vysláni v rámci plánu, o němž nyní Londýn jedná se svými spojenci.

Londýn/Kyjev 6:26 11. dubna 2025