ONLINE: Do konce roku vycvičíme v Evropské unii 75 tisíc ukrajinských vojáků, shodli se ministři obrany

Ministři obrany zemí EU se v pátek shodli, že do konce roku by mělo být v Evropské unii vycvičeno 75 000 ukrajinských vojáků. Po skončení neformální ministerské schůzky v Bruselu to uvedl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Výcvik by měl podle Borrella probíhat co nejblíže Ukrajině, nicméně nikoli na jejím území.

