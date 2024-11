ONLINE: Dohled nad volbami či deportace migrantů. Krajně pravicové skupiny v USA šíří konspirační teorie

Pravicové a krajně pravicové skupiny podporující republikána Donalda Trumpa se na sociální síti telegram chystají na úterní prezidentské volby; některé vybízejí k dohlížení na hlasování, jiné šíří konspirační teorie a další rovnou plánují masové vyhošťování migrantů. Obsah jejich kanálů na komunikační platformě označuje list The New York Times za „předzvěst možného chaosu“ a „ukázku toho, co se může odehrát v den voleb a po nich“. Sledujeme online Washington 17:03 4. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krajně pravicové skupiny v USA šíří konspirační teorie na síti Telegram (ilustrační foto) | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

„Rychle se blíží den, kdy už nebude možné zůstat neutrální,“ stojí v jednom z příspěvků ohijské pobočky krajně pravicové organizace Proud Boys, která sehrála zásadní roli při útoku na Kapitol 6. ledna 2021. „Buď se postavíte na stranu odporu, nebo pokleknete a dobrovolně přijmete tyranii a útlak,“ píše se také v komentáři, který je jen jedním z mnoha podobných.

The New York Times analyzoval přes milion zpráv na téměř 50 kanálech na telegramu s celkem více než 500 000 členy a odhalil rozsáhlé a vzájemně propojené hnutí, jehož cílem je zpochybnit důvěryhodnost prezidentských voleb, zasahovat do volebního procesu a případně rozporovat jeho výsledek.

Část skupin se zaměřuje na „integritu voleb“, a to i v klíčových státech, jako jsou Pensylvánie, Georgia, Wisconsin, Severní Karolína či Michigan. Jejich příspěvky v drtivé většině chrlí dezinformace a konspirační teorie, často vyzývají Američany k účasti na protestních akcích a k poskytování finančních darů a nezřídka obsahují také násilné představy, poznamenává The New York Times.

„Pokud jste si někdy řekli: ‚Co můžu dělat?‘, tohle je vaše příležitost,“ stojí v jednom příspěvku zaměřeném na Pensylvánii. Další, z Nového Mexika, zase lidi vyzývá, aby sledovali volební místnosti pomocí kamer, v případě potřeby podali policejní oznámení a byli připraveni „bojovat jako o život“.

Role telegramu

Katherine Keneallyová, bývalá zpravodajská analytička newyorské policie, The New York Times řekla, že názory sdílené na telegramu by neměly být považovány za úvahy okrajové menšiny, ale spíše za varování před tím, co by se mohlo stát v den voleb a po nich. „Telegram je velmi často ústředním bodem skutečného organizování lidí, kteří se zapojují do offline aktivit,“ míní.

Společnost Telegram, jejíž šéf Pavel Durov je ve francouzské vyšetřovací vazbě kvůli podezření z dvanácti trestných činů právě v souvislosti s fungováním komunikační platformy, v prohlášení uvedla, že před americkými volbami zvýšila míru moderování obsahu a že bude spolupracovat s úřady na odstraňování „kriminálního obsahu“.

Telegram hrál podle The New York Times menší, ale důležitou roli už při volbách v roce 2020 jako prostředek pro plánování útoku ze 6. ledna, kdy příznivci Trumpa, který neuznal svou porážku, vrhli do budovy Kongresu, v pondělí je však jeho vliv výrazně větší a potenciálně „zlověstnější“.

‚Zahajujeme deportaci‘

Mnoho příspěvků zpochybňujících důvěryhodnost voleb se dostalo i do kanálů extremistických skupin, jako jsou Proud Boys, pro které je telegram důležitým komunikačním prostředkem, protože platformy jako facebook, instagram a X jim omezily přístup.

V některých komentářích příznivci této skupiny opakují nepravdivá tvrzení o počtu voličů registrovaných v Michiganu nebo pochybují o tom, zda jednotlivé státy budou schopné během povolební noci sečíst výsledky. Část příspěvků jde ale ještě o poznání dál.

V jednom videu, které naráží na Trumpův slib deportovat na 11 milionů migrantů, je třeba nákladní auto s konfederační vlajkou, které pronásleduje děti přistěhovalců. Titulek, který ho doprovází, zní: „20. 1. 25: Trump složil prezidentskou přísahu. 21. 1. 25: Já a Proud Boys zahajujeme deportaci.“

Jiný populární příspěvek ukazuje ozbrojeného muže s kuklou. „Svobodní lidé neposlouchají státní úředníky,“ stojí v něm. Další prohlašuje, že „už toho bylo dost!“ a vyzývá, aby příznivci „byli připraveni na cokoliv!“.