ONLINE: Drony hrají ve válce na Ukrajině zásadní roli. Ohrožují i humanitární mise a civilisty
Ruské útočné FPV- drony číhají na konci protidrových tunelů, jakmile zaznamenají jedoucí cíl, vyrazí dovnitř. Jsou na optickém vlákně, takže se nedají odrušit. Dneska nás minul o fous, ačkoli původně letěl přímo proti autu. Sítě jsou proto životně nutné. Doněcká oblast Ukrajiny. pic.twitter.com/ZV7ffq3pN4— Martin Dorazín (@mdorazin) September 23, 2025
Válka Ruska proti Ukrajině mění podobu a je čím dál tím víc nebezpečná pro civilní obyvatelstvo, žijící v oblastech u frontové linie. Ruská armáda vysílá do tamních měst a vesnic obrovské množství malých dronů s náložemi. Ohrožuje tím i životy těch, kteří se civilistům snaží pomáhat. Do ostřelované Kosťantynivky v Doněcké oblasti vyráží a pomocí i ukrajinská humanitární organizace Proliska.
V Družkovce přesedám do auta s nápisy organizace humanitární mise Proliska. Pan Žeňa nakládá do auta vodu a na pancéřovaný vůz lepí obrovské samolepky s názvem této humanitární mise a tím, že nápis bude vidět z dronu.
„Drony číhají hned za protidronovým moskytiérami,“ upozorňuje, Žeňa. Vyrážíme z Druživky do sousední Kosťantivky. Už vjíždíme do míst a aktivním pohybem dronů, končí tu totiž sítě a tunely, které je zadržují.
Žeňa upozorňuje na letící dron. Letěl ve výšce asi metr nad zemí, kolem nás proletěl na optickém vlákně kolem nás ve vzdálenosti asi 2,5 metru a naštěstí letěl dál. Až zpětně jsme zjistili, jak důležitá byla v kritické chvíli samolepka s názvem humanitární organizace Proliska.
Ruské telegramové kanály totiž zveřejnily záznam útoku z pohledu jejich dronu. Z videa je vidět, že operátor dronu identifikoval auto humanitární mise pohybující se civilisty kolem, včetně mě a rozhodl se, že tentokrát nezaútočí. Dron po přetržení optického vlákna ztratil kontrolu a explodoval kousek za námi.
Průlet jsem stihl vyfotit a požádal jsem českého odborníka na drony, který na Ukrajině působí, aby mi vysvětlil, čeho jsme vlastně byli svědky.
„Je to dron tvého vidění, ty vidíš, kde on letí. Když ho popíšu: tady v prostředku je rám, tady to je baterka, tohle je nálož. Vypadá to, že to je to buď RPG, nebo spíš nějaká samodílna z flašky,“ dodává.
„Nemá fousky jako obyčejně. To znamená, že tam bude asi elektrické plato iniciace, což znamená, že je naprogramovaný na úder. Když dojde k úderu, tak on vybouchne. Někdy může být naprogramovaný tak, aby po úderu třeba počkal ještě tři sekundy, jsou různé programovací možnosti na ta plata, proto jsou někdy i nebezpečnější, protože drony mohou vybuchovat, i když dlouho leží a přijdou k nim lidé, protože mohou mít seismické senzory,“ dodává.
Zatímco když mají drony fousky, tak jakmile se ty fousky sepnou, tak se sepne baterka a plus minus okamžitě vybuchují. „Fousky se musí při nárazu dotknout, když se neslepí, tak nevybouchnou.“
Expert popisuje, že tento konkrétní dron je na optickém vláknu, které ho spojuje s pilotem, aniž by potřeboval rádiový signál. Takto mohou létat až do vzdálenosti 50 kilometrů od pilota, nejčastěji je to ale zhruba 15-30. Jediná možnost, jak takový dron zneškodnit je sestřelit ho brokovnicí nebo jinou střelnou zbraní nebo zlomit v dostatečné vzdálenosti za ním optické vlákno.
Musí se počkat, až přeletí a schovat se u toho, protože hrozí výbuch. Odborník na drony také doporučuje, aby se do zneškodňování dronů pouštěli jen zkušení a vycvičení lidé, kteří vědí, jak na to.