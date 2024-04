ONLINE: Drony útočily na energetickou infrastrukturu v Charkově. Armáda Ukrajiny všechny sestřelila

Babiš po boku Orbána na národovecké konferenci letos nevystoupí. Nahradí ho ale jiní ‚wokebusters‘

„Vždy jsem říkal, že by politici měli vést zemi jako firmu. V EU to nevidím,“ prohlašoval před rokem šéf ANO Andrej Babiš na konferenci CPAC. Letos se ale do Maďarska nechystá, uvedl pro iROZHLAS.cz.