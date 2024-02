ONLINE: Evropská unie musela Ukrajině zdvojnásobit podporu, pokud by ji USA zastavily, uvádí odhad

Státy Evropské unie by musely zdvojnásobit svou vojenskou pomoc Ukrajině, pokud by Ruskem napadenému státu přestaly pomáhat Spojené státy. Odhaduje to v páteční zprávě Kielský institut pro světové hospodářství (IfW). Co se týká EU, existuje podle něj stále výrazný rozdíl mezi slíbenou a skutečně poskytnutou pomocí Ukrajině. Sledujeme online Berlín 7:56 16. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státy Evropské unie by musely zdvojnásobit svou vojenskou pomoc Ukrajině, pokud by Ruskem napadenému státu přestaly pomáhat Spojené státy (ilustrační foto) | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Evropská unie a její členské státy slíbily Ukrajině pomoc za 144 miliard eur (3,65 bilionu korun). Ukrajina však ze slíbené pomoci dostala podle IfW polovinu, a sice 77 miliard eur. Rozdíl lze podle agentury AFP vysvětlit tím, že EU většinou schvaluje několikaleté rámce podpory. Na vojenskou pomoc šlo z EU podle údajů kielského institutu 35 miliard eur a celkové přísliby činily v případě vojenské pomoci 49,7 miliardy eur.

Od začátku ruské invaze v únoru roku 2022 dostala Ukrajina přísliby pomoci v hodnotě 265 miliard eur. Po EU se k největší pomoci zavázaly Spojené státy. Ty od února roku 2022 vyčlenily na vojenskou pomoc Ukrajině 43 miliard eur, což jsou zhruba dvě miliardy eur měsíčně.

Americká vojenská pomoc Ukrajině je přitom v posledních týdnech nejistá, jelikož se na jejím pokračování dosud neshodl americký Kongres. „Evropa by musela nejméně zdvojnásobit svou současnou vojenskou pomoc, pokud by přestala další podpora ze Spojených států,“ uvedl Christoph Trebesch, který vede v IfW projekt mapující mezinárodní pomoc Ukrajině. Podle něj by se jednalo především o politické rozhodnutí, jelikož dosud slíbená pomoc Ukrajině nepřekročila jedno procent HDP Evropské unie z roku 2021.